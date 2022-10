Bruno Frattasi nuovo prefetto di Roma

Bruno Frattasi è stato nominato prefetto di Roma dal Consiglio dei Ministri. Succede a capo della prefettura capitolina a Matteo Piantedosi, appena nominato nuovo Ministro dell’Interno.

Frattasi aveva ricoperto l’incarico di capo di Gabinetto dell’ex ministro Luciana Lamorgese.

“Grazie di cuore – ha dichiarato Frattasi – al ministro Piantedosi che mi ha proposto per questa nomina così alta e prestigiosa, che mi onora molto. E grazie anche a tutto il governo, che ha condiviso questa sua proposta di inviarmi a Roma come prefetto in sostituzione del prefetto Piantedosi diventato ministro, cosa che rende ancora più coinvolgente ed emozionante questo momento. Conosco benissimo la città dove vivo e lavoro da 40 anni e i problemi di Roma li conosciamo tutti – ha aggiunto – Appena mi insedierò vedrò i vertici delle forze di polizia e i colleghi della prefettura e insieme lavoreremo per la sicurezza di Roma. È un incarico che prendo con un senso altissimo di responsabilità e di volontà di fare bene per una città che è la Capitale d’Italia, il biglietto da visita del nostro Paese”.