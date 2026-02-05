Bus in fiamme alle porte di Roma: paura sulla linea 025, mezzo distrutto

Fumo nero visibile a chilometri di distanza e panico tra i passeggeri: è quanto accaduto poco dopo le 11:00 alle porte di Roma, lungo via Malvicina, in zona Testa di Lepre di Sopra.

Un bus di linea, gestito da un’azienda privata per conto di Roma Tpl, ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva la strada.

Il conducente, accorgendosi del fumo proveniente dal retro del mezzo, ha immediatamente fermato il bus e fatto scendere i passeggeri, tutti illesi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Monte Mario, che hanno domato le fiamme partite dal lato posteriore del veicolo, e la Protezione Civile, impegnata nella messa in sicurezza dell’area e nella gestione del traffico locale.

Il mezzo completamente distrutto, ma la prontezza dei soccorsi ha evitato che l’incendio si propagasse alla vegetazione circostante, limitando il rischio di un danno maggiore.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma dai primi rilievi sembrerebbe essersi innescato dal vano motore.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.