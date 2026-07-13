Caccia ai ladri a Termini, ripulita una famiglia di turisti indiani: due arresti e tre denunce

Avevano studiato la preda perfetta: una famiglia di turisti indiani, appena scesa dal treno, carica di bagagli e disorientata dal caos della banchina.

Ma i movimenti della coppia di borseggiatori all’interno della stazione Termini erano già finiti sotto la lente d’ingrandimento degli agenti della Polizia Ferroviaria, pronti a intervenire al primo passo falso.

È l’ultimo bilancio dei controlli straordinari all’interno dello scalo ferroviario della Capitale, conclusosi con due arresti in flagranza di reato e tre denunce a piede libero per furto aggravato.

Il colpo è scattato nell’atrio dei binari. I due ladri, muovendosi con destrezza tra la folla, hanno atteso il momento esatto in cui i turisti si sono distratti per controllare le indicazioni stradali.

In pochi secondi si sono impossessati di alcune valigie e borse personali, girando i tacchi per sparire nei corridoi della stazione.

Il blitz degli agenti infiltrati in abiti civili

Il piano dei malviventi si è scontrato con il dispositivo di sicurezza antirapina della Polfer.

Tra i passeggeri erano infatti schierati diversi agenti in borghese, confusi tra i viaggiatori proprio per monitorare i soggetti sospetti che gravitano attorno allo scalo.

I poliziotti hanno seguito l’intera scena:

L’intervento: Non appena i due ladri hanno afferrato le valigie e iniziato la fuga, gli agenti sono scattati, tagliando loro ogni via d’uscita verso i treni o la metropolitana.

Il recupero: I malviventi sono stati immobilizzati e ammanettati. L’intera refurtiva è stata recuperata all’istante e riconsegnata ai turisti indiani, che hanno potuto proseguire la loro vacanza romana senza ulteriori traumi.

Identificati altri tre borseggiatori seriali

L’attività investigativa della Polizia Ferroviaria non si è fermata all’arresto in flagrante. Nelle stesse ore, gli investigatori hanno chiuso il cerchio attorno ad altri tre episodi di borseggio messi a segno nei giorni scorsi all’interno dello scalo.

Grazie alle denunce dettagliate presentate dalle vittime e all’analisi minuziosa dei filmati registrati dal circuito di videosorveglianza della stazione, gli agenti sono riusciti a isolare i volti dei responsabili.

Si tratta di tre borseggiatori seriali, già noti agli archivi, che sono stati rintracciati e deferiti a piede libero all’autorità giudiziaria.

I controlli della Polfer proseguiranno senza sosta anche nelle prossime settimane per arginare un fenomeno che continua a prendere di mira pendolari e turisti.

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