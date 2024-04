Cade dalla scala mentre fa giardinaggio: 75enne trasporto in elisoccorso al Policlinico Gemelli

È stato un attimo, ma l’episodio poteva trasformarsi in una tragedia. Un pensionato di 75 anni, nel tardo pomeriggio di ieri Lunedì 15 Aprile 2024 ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, è scivolato da una scala alta circa tre metri. L’uomo stava effettuando piccole operazioni di giardinaggio.

Durante questa attività sarebbe scivolando, cadendo a terra da circa tre metri di altezza. Il personale della stazione locale di Anguillara, che si trova vicino la casa dell’uomo, è intervenuto per soccorrere il pensionato. L’uomo è stato trasporto in elisoccorso in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma.

Nonostante il tremendo volo il pensionato non è in pericolo di di vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per le operazioni di recupero.

