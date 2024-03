Calci e pugni per rubargli lo smartphone: arrestato 22enne, ora è caccia agli altri 4

Momenti di paura la scorsa notte, dove un cittadino peruviano è stato aggredito da un gruppo di cinque persone in via Giolitti vicino Termini, che lo hanno preso a calci e pugni per rubargli lo smartphone.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di piazza Dante che hanno arrestato per rapina uno degli aggressori, un egiziano di 22 anni, mentre gli altri 4 sono riusciti a fuggire.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati