Caliste-Annucci-Scalia: 250mila euro per officina municipale a La Rustica

“Il Municipio V si è aggiudicato un finanziamento della Regione Lazio di 250mila euro per la realizzazione di un’officina municipale a La Rustica.

L’officina, che come Giunta municipale abbiamo deciso di aprire nei locali comunali di via Dameta, ospiterà postazioni di lavoro in coworking, servizi rivolti alla cittadinanza e di promozione del territorio, così come previsto dalla normativa regionale sulle officine municipali approvata dall’amministrazione Zingaretti.

La sperimentazione durerà 12 mesi e si integrerà con quanto già deliberato nell’ambito del progetto della Città dei 15 minuti che prevede, proprio in via Dameta, una riorganizzazione degli spazi urbani”.

Così in una nota il presidente del Municipio V Mauro Caliste, l’assessore ai Fondi europei e regionali Edoardo Annucci e l’assessore al Patrimonio Sergio Scalia.

