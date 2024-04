Caliste: “Ecco come stiamo lavorando negli Uffici anagrafici”

ANNO 2023

CAMBI ABITAZIONE 6945

CAMBI RESIDENZA 5010

CARTE D’IDENTITA’ 20.457

Per poter venire incontro ad un numero sempre maggiore di richieste abbiamo istituito l’iniziativa il #MERCOLEDI ‘ DEL CITTADINO, lo sportello aperto tutti i mercoledì dalle 15.00 per l’erogazione delle CIE (carte d’identità elettroniche), atti notori ed estratti presso la sede di via Torre Annunziata 1.