Camion contro palazzo di via Banal – Video

Un grosso spavento per i residenti di via Banal quando nella mattina di martedì 9 aprile 2024 un crosso camion con braccio meccanico si è schiantato contro l’arco del palazzo che sovrasta la strada all’interno del quartiere di Villa De Sanctis.

E’ stato proprio il braccio meccanico, non ritratto dal conducente, ad impattare con il palazzo danneggiandolo.

Via Banal non ha un segnale stradale che segnala l’altezza del ponte, o meglio una volta ce ne era uno mobile ma questo tipo di segnali non sono più a norma. Anche se in questo caso sembra che l’incidente sia stato causato da una dimenticanza dell’autista riteniamo che la presenza di un segnale stradale sia più che opportuna; come d’altronde è invece presente nel ponte del palazzo della vicina via Romolo Balzani.

