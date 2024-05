Campo sportivo di Via degli Alberini: prevale il buonsenso

Prevale il buonsenso nella vicenda del campo sportivo di Via degli Alberini: i giovani potranno concludere i campionati per la favorevole disponibilità del Municipio IV.

Di seguito il comunicato stampa del IV Municipio che chiarisce l’intera annosa vicenda che ha portato inevitabilmente allo sgombero e chiusura del campo con le relative attività sportive che in esso si svolgevano:

“Ieri pomeriggio la giunta del Municipio IV ha ricevuto una delegazione dei genitori dei ragazzi atleti dell’ASD Tor Sapienza che protestava per la chiusura dell’impianto sito in via degli Alberini dove svolgevano l’attività sportiva, a seguito della presa in carico dall’Amministrazione Municipale”.

È quanto fanno sapere il presidente del Municipio IV, Massimiliano Umberti, e la giunta municipale in una nota.

“Ai genitori – si legge- è stato rappresentato quanto segue. Il contratto di concessione dell’impianto sportivo di via degli Alberini è giunto a naturale

scadenza il 19 aprile del 2017. Il Municipio Roma IV, con la determinazione dirigenziale 117/2021 del 28 gennaio 2021 (amministrazione precedente), ha rigettato l’istanza di prolungamento della concessione a canone ridotto, formalizzata dall’ASD Tor Sapienza per grave inadempimento della concessionaria ASD Tor Sapienza in merito all’ordine di demolizione delle opere abusive contestate addirittura nel 2013 con la determinazione dirigenziale 932/2013”.

“Il Consiglio di Stato, con la sentenza 0623/2024 pubblicata il 19 gennaio 2024- prosegue il IV Municipio – ha ribaltato integralmente la sentenza del TAR del Lazio nunero 06503 stabilendo che ‘Roma Capitale non può procedere a prolungare il termine di durata della concessione stante l’abusività dei lavori

e il mancato conseguente ripristino dei luoghi'”.

“L’ASD Tor Sapienza- fa sapere ancora il Municipio IV- a esito e a riforma di quest’ultima sentenza, ha proposto giudizio per revocazione della sentenza 0623/2024 al Consiglio di Stato. Il 18 aprile 2024 il Consiglio di Stato, con l’ordinanza numero 01462, ha respinto l’istanza cautelare presentata dall’ASD Tor Sapienza diretta a revocare la sentenza 0623/2024 anticipando che il ricorso per revocazione appare inammissibile”.

“In esito all’ordinanza 01462 l’Avvocatura Capitolina ha intimato alla direzione del Municipio IV di ‘agire d’imperio e senza ulteriori avvisi per rientrare in possesso, avvalendosi della Polizia Locale, della struttura atteso il perdurare della

situazione di occupazioni senza titolo è foriera di oggettive responsabilità’. L’Amministrazione Municipale, al fine di adempiere a quanto disposto dal Consiglio di Stato, con una nota già il 6 febbraio 2024 aveva comunicato all’ASD Tor Sapienza di provvedere, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della

sentenza, alla restituzione del bene libero da persone e cose ed in perfette condizioni di manutenzione”.

“Queste informazioni in parte sono state abbondantemente omesse dall’ASD Tor Sapienza che non si è mai attivata per reperire soluzioni alternative e per informare esaustivamente le famiglie dei nostri atleti – aggiunge il IV Municipio – A recepimento delle richieste avanzate dalla delegazione dei genitori degli atleti in merito alla necessità di far concludere i campionati e le attività programmate in corso, abbiamo già ribadito anche ieri la massima disponibilità ad applicare

eventuali nuove disposizioni dell’Avvocatura Capitolina continuando a mantenere la guardiania e la custodia su una temporanea fruibilità dell’impianto sportivo”.

“Consideriamo i ragazzi e le loro famiglie – conclude il Municipio – le prime vittime di questa assurda vicenda causata dall’ASD Tor Sapienza che ha messo in difficoltà anche l’Amministrazione Municipale che ha dovuto attenersi alle precise disposizioni impartite, in esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato, dall’Avvocatura Capitolina. Il Municipio si è già impegnato, nel frattempo, a garantire la sicurezza dell’impianto, affidandone temporaneamente la guardiania ad un Ente del terzo settore iscritto all’albo della Protezione Civile

del Comune di Roma, e a monitorare che in tempi brevi si pervenga alla pubblicazione del Bando di affidamento dell’impianto ad opera del gruppo di lavoro già formato tempestivamente dai tre direttori del Municipio Roma IV, affinché sia prontamente fruibile dalla cittadinanza”.



