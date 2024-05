La verità dell’A.S.D. Tor Sapienza sullo sgombero del campo di via Alberini

A seguito del Comunicato emesso dal Municipio IV relativo al campo di via Alberini, la Società A.S.D. Tor Sapienza tiene a precisare quanto segue per confutare quanto affermato:

questa tardiva disponibilità a lasciare terminare l’attività dei ragazzi da parte del Municipio IV è stata dettata non dal buon senso, ma esclusivamente dal fatto che il Municipio si è finalmente reso conto dell’incalcolabile danno fatto ai danni degli incolpevoli atleti, famiglie e Società e solo dopo aver realizzato la impopolarità che ne è scaturita.

Purtroppo l’imperio suggerito dall’avvocatura come modalità di gestione dell’intera vicenda ha reso di fatto impossibile la prosecuzione dell’attività, dal momento che ha costretto a portare via in fretta e furia, come sfollati da una guerra, tutto il materiale sportivo, attrezzature, palloni, mute, cartellini; è stata smantellata la sala medica e di primo soccorso con attrezzature obbligatorie e fondamentali per la sicurezza dei ragazzi in campo, il materiale di una vita di attività sportiva, nonché disattivare corrente elettrica e gas! Tra l’altro la società non è stata assolutamente informata della decisione di poter riprendere attività, il discutibile “buon senso” viene usato come immagine di facciata ma non più realizzabile.

La tardiva soluzione proposta dal Municipio quindi non solo non è più praticabile, ma serve a testimoniare la assoluta mancanza di conoscenza dello Sport e delle regole che lo governano.

Purtroppo ancora una volta si scopre come il modo di procedere dei politici nel risolvere le questioni sia assolutamente lontana dalla realtà.

Nel lacunoso comunicato stampa, come sempre si omettono passaggi fondamentali, come citare in quale parte della (discutibile) sentenza del CDS si richieda lo sgombro immediato, oppure come mai è rimasta disattesa per anni la sentenza del TAR del Lazio che imponeva al IV municipio il rilascio del prolungamento della concessione, oppure il decreto di archiviazione del tribunale penale di Roma che ha ritenuto la porzione di spogliatoi in questione, come “non incidenti sull’ordinato assetto urbanistico” e rispondenti al “pubblico interesse” in quanto “diretti a garantire la miglior fruizione di un bene collettivo”.

Ebbene, a fronte di tutto ciò, a causa di tali spogliatoi, considerata opera meritoria dal tribunale penale di Roma, si è invece ritenuto di dover sgomberare l’impianto, dopo aver negato il prolungamento della concessione come nostro diritto, avendo speso oltre un milione di euro nella ristrutturazione dell’impianto in cambio dell’impegno formale sottoscritto dal municipio IV di prolungare la concessione in proporzione all’entità dell’investimento.

L’intervento di Daniele Laureti, presidente di *GESIS Italia, ai microfoni di Sport In Oro – “La Domenica Sportiva dei Dilettanti”

“Lo sgombero dell’impianto Alberini sembrerebbe essere oggetto di denuncia penale in quanto la stessa sarebbe stata svolta in aperta violazione dell’art. 16 comma 4 D.L n .198/2022, che prevede per gli Impianti scaduti la proroga automatica, sino al 31 dicembre 2024, senza bisogno di alcun atto amministrativo da parte del Comune, come riconosciuto da tutti i TAR d’Italia (Tra le tante sentenze: TAR Lazio n. 12784/21, TAR Veneto, n. 447/2022).

Se ciò sarà confermato il Municipio IV dovrà, tra l’altro, rispondere di interruzione di pubblico servizio, alla luce dell’all’articolo sopracitato e dell’art 1, Regolamento comunale che qualifica espressamente come servizio pubblico il servizio erogato dagli impianti sportivi, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa”.

“Martedì 14 maggio alle ore 15:00 tutto il settore giovanile del Tor Sapienza sarà in piazza del Campidoglio sperando che il Sindaco Gualtieri prenda in mano questa situazione”.

*GEstione SIstema Sport Italia – Associazione di categoria degli impianti sportivi

