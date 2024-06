Capitale blindata: mille agenti per una giornata di manifestazioni

Massima allerta oggi per la sicurezza nella Capitale, che nel pomeriggio di oggi Sabato 1 Giugno 2024 ospiterà una serie di eventi di grande rilievo: dalla chiusura della campagna elettorale di Fratelli d’Italia, con l’atteso discorso di Giorgia Meloni in Piazza del Popolo, al corteo “contro il governo della guerra” e a favore della Palestina organizzato da Potere al Popolo e dai collettivi universitari, che prenderà il via da Piazza Vittorio. Entrambi gli eventi partiranno alle 14.

Saranno mille gli agenti delle forze dell’ordine dispiegati per garantire l’ordine pubblico. Per la manifestazione che raggiungerà Porta Pia, la questura ha ricevuto previsioni di circa duemila partecipanti, ma si prevede una folla ancora più numerosa.

I manifestanti percorreranno un lungo itinerario che include via Principe Eugenio, viale Alessandro Manzoni, via Giovanni Giolitti, via di Santa Bibiana, piazza di Porta San Lorenzo, piazzale Tiburtino, via Tiburtina, via dei Marruccini, piazzale Aldo Moro, viale delle Scienze, viale dell’Università, viale Castro Pretorio e viale del Policlinico.

Nel pomeriggio, in preparazione delle celebrazioni per la Festa del 2 Giugno, si terrà al Quirinale un concerto alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e delle più alte cariche dello Stato.

Seguirà il tradizionale ricevimento serale nei Giardini del Quirinale. Infine, a Cinecittà, dalle 17 alle 20, si terrà una manifestazione con corteo per promuovere la sensibilizzazione sui diritti LGBT, con circa mille partecipanti che partiranno da Largo Spartaco e arriveranno in via Pietro Silva.

L’attenzione delle forze di polizia sarà al massimo livello per tutti questi eventi. I dettagli per la gestione dell’ordine pubblico sono stati definiti durante un tavolo tecnico tenutosi venerdì mattina in questura.

