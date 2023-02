Capodanno cinese a Roma

Strabiliante, colorato, imperiale; così l’evento che ha richiamato nel pomeriggio di domenica 5 febbraio 2023 presso i giardini di Piazza Vittorio, migliaia di persone.

Il suono delicato e netto delle sete che fendono l’aria, i colori delle migliaia di coriandoli che volteggiano in vortici caleidoscopici ed il rullo potente e cadenzato dei tamburi lo avevano annunciato: grande festa aperta a tutti, alla città ed al mondo, per dare il benvenuto all’anno del coniglio e per onorare le antiche tradizioni.

Due storie millenarie unite nel rispetto reciproco hanno mostrato come in una città per sua stessa vocazione multietnica e multiculturale si possa onorare e riconoscere la storia di una civiltà distante rappresentandone alcuni aspetti e mostrando un mondo per molti ancora avvolto nel mistero ma per molti altri sinonimo di forza, eleganza, connessione con il fluire delle energie universali.

Il colore che più di tutti era visibile era la gioia del ritrovarsi e di condividere un pomeriggio all’insegna della leggendaria cultura cinese che affascina con i suoi misteri, le sue leggende, le sue tradizioni.

Molti gli onorevoli ospiti presenti, tra tutti l’ ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese e la Vicesindaco Silvia Scozzese che ha voluto porre l’attenzione sul grande rapporto di amicizia tra Italia e Cina.

Il territorio ha reso onore alla grande festa ed al suo significato grazie all’impegno nel grande corteo di apertura profuso dai ragazzi e dai maestri dell’Università delle Arti Marziali.

Una danza dei draghi e dei leoni imponente che seguiva il ritmo imposto dal maestro Liberato Mirenna, da tempo attivo sia nel suo essere maestro di Kung Fu sia nel suo impegno come presidente del worldinterculturalorganization.it un’associazione che, come si può leggere nel sito: “esplora nuove modalità di dialogo e interazione con le comunità per rappresentare le dinamiche interculturali attraverso le varie discipline artistiche ed i diversi linguaggi culturali della nostra contemporaneità”.

Tra le figure di spicco sul palco, Elis Wong, una dei due presentatori, anche lei legata al V Municipio che con grazia e fermezza traduceva in italiano gli annunci delle numerose performance e, tra molti nomi, anche la maestra di Taiji Zhang Qiuju che si è esibita proprio con il Maestro Mirenna rendendo onore alla più antica arte marziale del mondo Taji Quan e Shaolin – Kung Fu.

05022023…Roma chiama Celeste Impero…rispondi Cina!

Ed il Celeste Impero ha risposto e per un breve tratto la grande Via della Seta è passata anche per il V Municipio!

Chissà, per il prossimo Capodanno qualche drago potrebbe atterrare anche qui da noi!