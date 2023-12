Capodanno: Potenziate metropolitane e autobus notturni nella Capitale

Parte il countdown per l ’ultimo giorno dell’anno. Ed entra nel vivo anche il piano trasporti varato dal Comune di Roma per le festività natalizie, affrontando così il test più difficile. Si prevedono infatti Metropolitane potenziate, autobus notturni ed una attenzione particolare rivolta verso il centro storico della Città per il concertone del Circo Massimo. Ecco, quindi, come muoversi col trasporto pubblico e le novità previste per il 31 dicembre 2023.

Attenzione alla Ztl:

Ricordiamo che il piano di Natale del Campidoglio prevede l’estensione dell’orario delle Ztl Centro Storico e Tridente (A1) dalle 6.30 alle 20.00. Invariati, invece, gli orari della Ztl diurna Trastevere e di tutte le Ztl notturne. Per la notte di San Silvestro, le Ztl di Centro, Tridente e Trastevere resteranno in funzione dalle 20 del 31 dicembre alle 6,30 del primo gennaio 2024. Attenzione quindi a non passare lungo i varchi durante i festeggiamenti, potrebbe costare caro.

Linee gratuite:

Attive anche il 31 dicembre 2023 le linee gratuite dello shopping, Free1 e Free2, insieme alla linea 100. Sono le linee speciali che saranno attive fino al 7 gennaio e che percorrono, grazie a minibus elettrici e silenziosi, le vie del centro storico. Ed è proprio verso la parte antica di Roma che sono state potenziate le line del trasporto pubblico nella fascia 10:30 – 20:30. Maggiore frequenza, quindi, per le linee 075, 38, 44, 46, 53, 60, 70, 74, 80, 85, 160, 170, 301, 492, 706, 714, 916, 990 e 913.

Metropolitane:

Come accaduto per altri giorni particolari, anche il 31 Dicembre 2023 la metro A beneficerà di 48 corse aggiuntive rispetto al normale servizio mentre la metro C si dovrà “accontentare” di un solo convoglio in più. Le metropolitane, inoltre, saranno attive ininterrottamente dalle 5:30 del mattino del 31 dicembre fino alle ore 2.30 del 1° gennaio 2024. A seguire, attive le linee nMA, nMB, nMB1, nMC e nME, dalle 2:30 alle 8:00.

Linee di superficie:

In generale, per l’ultimo dell’anno, il servizio di bus e tram in città terminerà alle ore 21 (orario delle ultime corse dai capolinea). Fanno eccezione 13 linee, che resteranno attive sino alle 2,30 di notte per facilitare gli spostamenti a cavallo del Capodanno. Si tratta dei collegamenti H, 2bus (piazzale Flaminio/metro A-piazza Mancini), 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881 e 905. La linea notturna N913 sarà attiva dalle 21 alle 2,30 di notte. Le ferrovie Roma-Civita Castellana-Viterbo (servizio metropolitano) e Metromare termineranno il servizio alle 23.30. La ferrovia Termini-Centocelle sarà attiva dalle 5.30 alle 21.30 in direzione Centocelle e dalle 5.03 alle 21.03 in direzione Termini. Per agevolare gli spostamenti per le il centro e le zone commerciali, dalle 10,30 previste più corse sulle linee di bus 075, 38, 44, 60, 70, 74, 80, 85, 160, 170, 301, 492, 706, 714, 913, 916, 990.