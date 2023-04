Carabinieri, Figliomeni (Planet Solidarietà): un arresto grazie alle campagne di sensibilizzazione a favore degli anziani

“Vogliamo ringraziare sentitamente l’Arma dei Carabinieri, ed in particolare i militari della Stazione di Roma Centocelle, che hanno arrestato in flagranza di reato una persona mentre stava concludendo una truffa ai danni di un’anziana che, memore delle raccomandazioni ricevute nell’ambito della campagna di sensibilizzazione delle fasce più deboli – circa le tipologie di truffe ai danni degli anziani – ha immediatamente contattato i Carabinieri. Questo ci dimostra come siano importanti queste campagne e vogliamo sempre più ringraziare l’Arma dei Carabinieri per le loro quotidiane attività. Rammentiamo con orgoglio che, alcune di esse, finalizzate al contrasto dell’esecrabile fenomeno delle truffe, sono state organizzate presso la sede dell’associazione Planet Solidarietà grazie all’impegno dei Maggiori Orlando e Di Stefano e dei Luogotenenti Iannaccone e Sangermano, con la gradita presenza dell’attuale vice presidente della giunta regionale del Lazio On. Roberta Angelilli e con i vertici dell’Avvocatura romana, della quale mi onoro di far parte, presente con il presidente Nesta ed il Segretario Graziani. La sicurezza è un bene assoluto e nulla deve essere trascurato per arginare e soprattutto prevenire un così odioso reato”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, fondatore della associazione onlus Planet Solidarietà.