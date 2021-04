Carbonara Day, De Vito: “Cibo sia strumento di inclusione”

“Barilla – in occasione dell’edizione 2021 del ‘Carbonara Day’ – ha voluto ricordare con un cortometraggio suggestivo l’origine della carbonara, un piatto tipico della tradizione gastronomica italiana conosciuto e amato in tutto il mondo. Un’occasione per sottolineare come il cibo sia strumento di condivisione e di inclusione, capace di emozionare e di avvicinare culture e popoli anche tanto diversi tra loro” ha dichiarato il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito.

“Prossimamente porteremo in Aula Giulio Cesare la Delibera sulla ‘Food policy’, che è Atto importante e sul quale l’Assemblea Capitolina è chiamata a prendere posizione. In un momento particolare come quello che stiamo vivendo a causa del Covid e che acuisce i bisogni e le diseguaglianze tra le persone, la Delibera vuole garantire l’accesso al cibo con azioni che valorizzino la produzione locale, il recupero, la redistribuzione: tutti aspetti intorno ai quali siamo chiamati a lavorare in collaborazione con le realtà del territorio” ha proseguito il presidente.

“Un grazie alla Barilla e ai protagonisti del corto – Claudio Santamaria e Yonv Joseph, in particolare – per l’emozione che hanno saputo trasmetterci con il loro lavoro: https://www.youtube.com/watch? app=desktop&v=1ItOwxKN8G8“ ha concluso De Vito.