Carbone vegetale sul Ministero del Lavoro: blitz di ultima generazione

Ancora un nuovo Blitz degli attivisti di Ultima Generazione: questa mattina – Giovedì 23 Maggio 2024-, intorno alle 10, hanno imbrattato con carbone vegetale la facciata del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in via Vittorio Veneto, a Roma. Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente, portando sei persone in commissariato per l’identificazione, seguite poi da altre undici.

In una comunicazione di Ultima Generazione si legge: “Abbiamo spruzzato di nero (utilizzando carbone vegetale) la superficie del ministero ed esposto manifesti con i dati relativi agli incidenti e alle vittime sul lavoro nel 2023: 560.000 incidenti e 1041 decessi.

Questo significa che oggi stesso due lavoratori perderanno la vita sul posto di lavoro e il numero è destinato a crescere con l’arrivo dell’afa estiva.

Dietro questi numeri ci sono persone reali e rifiutiamo di rimanere silenti di fronte a tanta ingiustizia”.

Con questa azione, gli attivisti di Ultima Generazione intendono sollevare l’attenzione su una questione spesso trascurata, evidenziando l’urgente necessità di migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

