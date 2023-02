Carnevale a Roma

La città si colora di allegria per festeggiare il carnevale. Musei, biblioteche, piazze e strade si animano per regalare a grandi e piccini momenti di divertimento, conoscenza e spensieratezza.

Il Carnevale di Tor TreTeste

Iniziamo con un Carnevale che si svolge da ventotto anni in un quartiere periferico e non gode della grancassa mediatica: Il Carnevale di Tor Tre Teste.

“CARNEVALE A REGOLA D’ARTE” NEI MUSEI CIVICI

Patrimonio in Comune. Conoscere è partecipare, promosso da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, propone diverse attività in occasione del Carnevale 2023.

Giovedì 16 | 16.30 | Museo di Roma | A Carnevale ogni bestia vale! Mostri marini, unicorni e altre creature fantastiche (6-10 anni)

Sabato 18 | 16 | Museo Napoleonico | In maschera dal Conte, I bambini saranno invitati dal Conte Primoli in persona a esplorare la sua splendida dimora sul fiume. (8-12 anni)

Sabato 18 | 10.30 | Casina delle Civette | Le vetrate della Casina, Laboratorio per famiglie per conoscere da vicino le tecniche per la realizzazione delle colorate vetrate a piombo

Domenica 19 | 10 | Museo Casal de’ Pazzi | Ti conosco, mascherina…preistorica! Laboratorio a tema dove sarà possibile indossare una maschera che richiami la preistoria.

Domenica 19 | 10.30 | Museo della Repubblica Romana | Nei panni di…Indossa il tuo personaggio e vivi con noi l’avventura della Repubblica Romana! Si potranno indossare abiti da cardinale o da volontario garibaldino (8-11 anni)

Martedì 21| 16 | Museo di zoologia | Maschere “bestiali” , un’esplorazione alla ricerca delle strategie naturali per la sopravvivenza delle specie. (bambini dai 5 anni)

Qui tutte le informazioni

CARNEVALE IN BIBLIOTECA

Lunedì 20 | 16.30- 18 | Coriandoli e Storie filanti, laboratori creativi a tema carnevalesco, con attività manuali intervallate da letture ad alta voce e giochi enigmistici | Biblioteca Borghesiana

info 06.45460361 – ill.borghesiana@bibliotechediroma.it

Martedì 21 | ore 17 | Biblioteca Fabrizio Giovenale

Il Carnevale degli animali, letture e laboratorio a tema per bambini dai 3 ai 6 anni

Prenotazione obbligatoria: fabriziogiovenale@bibliotechediroma.it

Nella biblioteca delle maschere, letture a tema e laboratorio creativo per bambini di 3-6 anni | Biblioteca Casa dei Bimbi

Gradita la partecipazione in maschera. Prenotazione obbligatoria 06.45460381 – casabimbi@bibliotechediroma.it

Qui tutte le informazioni

CARNEVALE AL BIOPARCO

In occasione del Carnevale, il Bioparco propone una speciale tariffa Carnevanimale: fino al 21 febbraio sconto di 4 euro sul costo del biglietto per tutti i bambini e adulti che si presenteranno in biglietteria mascherati da animali.

Domenica 19 | 10.30-15 | Le maschere degli animali | Prenotazione all’ingresso

Visita guidata per comprendere come gli animali riescano a sopravvivere anche grazie ai travestimenti. E ciò vale sia per le prede, come gli insetti che si confondono con la corteccia, che per i predatori, come le tigri che si rendono invisibili. La visita guidata toccherà le aree di: giraffe reticolate, gufi delle nevi, rinoceronti bianchi, zebre, tigri di Sumatra, leoni asiatici e pinguini del Capo.

I guardiani organizzeranno i pasti degli animali per scoprire gli ingredienti del pranzo di: macachi del Giappone, lemuri catta, elefanti asiatici, scimpanzé, foche grigie e pinguini del Capo.

Le attività della giornata sono comprese nel costo del biglietto.

“FACCIAMO FESTA. TUTTI IN MASCHERA” – MUNICIPIO I

Sfilate in maschera. La commedia dell’arte. Concerti e laboratori creativi. Il tutto per rallegrare il carnevale 2023 di grandi e piccoli, gratuitamente.

Domenica 19

10.30 | Visita a due voci sul carnevale di Testaccio |Piazza Santa Maria Liberatrice

10.30 | Ottava Pop Choir in concerto |Terrazza del mercato Trionfale

11 | La Commedia dell’arte impazza \ Piazza Mignanelli

11.30 | Le maschere laboratorio teatrale |Terrazza del mercato Trionfale

15:30 | Grande parata di strada, con la partecipazione della Titubanda | Sotto i portici di Piazza Vittorio Emanuele

Lunedì 20

16.15 | Le maschere laboratorio teatrale | Piazza Santa Maria Liberatrice

Martedì 21

15.30 | Carnevale romano, visita guidata interattiva e teatralizzata con Penelope Filacchione e gli artisti di Argillateatri | Portici di piazza Vittorio Emanuele

16 | È arrivato il carnevale, artisti di strada e animazione\ Piazza Mignanelli

16 | Carnival Jazz Brass Band Concert | Terrazza del mercato Trionfale

16.15 | Gran concerto di Carnevale | Piazza Santa Maria Liberatrice

17.30 | Le maschere laboratorio teatrale |Terrazza del mercato Trionfale

Qui tutte le informazioni

VITINIA IN MASCHERA – MUNICIPIO IX

Sabato 18

dalle 10.30 alle 12.30 animazione per adulti e bambini a cura del Comitato di Quartiere, con giochi coinvolgenti, balli di gruppo, baby dance e l’esibizione del can can delle “Tartarughe Sprint” Con la sfida “Zero Sprechi” di Carrefour e Brabantia guadagni tu e guadagna l’ambiente! Via Sarsina 42 presso “Polisistem”

dalle 15.30 alle 19 per le strade di Vitinia si sfilerà a ritmo di Murga una forma di teatro di strada che coniuga musica, danza e recitazione, molto vicina alla tradizione della giocoleri. A corollario della sfilata sarà premiato il gruppo mascherato più originale.

CARNEVALE AL MARE – MUNICIPIO X

Sabato 18

Ostia | 15 | Fiabe e Racconti di Mare, parata pedonale con associazioni del territorio, comitati, famiglie e ragazzi in maschera accompagnati da una selezione di artisti del Roma Buskers Festival. Il corteo partirà da via Giuliano SanGallo e, passando per il Pontile, arriverà a Piazza Anco Marzio, punto d’incontro della festa. Qui saranno diverse le attività dedicate ai più piccoli con laboratori organizzati dalle associazioni e spettacoli circensi.

Ostia Antica | 14.30 | musica ed animazione in piazza Gregoriopoli e piazza Umberto ad Ostia Antica. Dolci e sangria offerti dai commercianti.

CARNEVALE A MARCONI – MUNICIPIO XI

Giovedì 16 | ore 14.45 | corteo mascherato nel quartiere Marconi dal Parco Tevere Marconi sul Lungotevere di Pietra Papa. Arrivo previsto per le ore 18 presso la parrocchia SS. Aquila e Priscilla in via Pietro Blaserna. L’evento ha il patrocinio del Municipio Roma XI.