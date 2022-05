Carta d’identità elettronica: 28 e 29 maggio open day nei Municipi III, VI, VII, XIII, XV e negli ex Pit

Gli Open Day di Roma Capitale dedicati alla carta d’identità elettronica proseguono sabato 28 maggio 2022 con aperture straordinarie degli uffici anagrafici nei Municipi III, VI, VII, X, XIII, XV e degli ex Punti Informativi Turistici del centro. I tre chioschi di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino saranno operativi anche nella giornata di domenica 29 maggio.

Per richiedere la carta d’identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di venerdì 27 maggio, fino ad esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno .

Per il prossimo open day sarà possibile prenotare oltre 700 carte d’identità elettroniche. Attraverso i Municipi e il personale anagrafico, l’Amministrazione è al lavoro per garantire ulteriori aperture straordinarie nelle prossime settimane e per rendere più efficienti i canali ordinari.

Sabato 28 anche l’ufficio anagrafico del Comune di Anticoli Corrado apre ai romani (sempre con prenotazione il giorno precedente), in un’ottica di collaborazione e incentivo turistico dei territori della Città Metropolitana.