Carta d’Identità Elettronica, 29 e 30 ottobre Open Day nei Municipi IV, VII e XV

Nel fine settimana del 29 e 30 ottobre 2022 proseguono le aperture straordinarie nei Municipi e negli ex Punti Informativi Turistici per richiedere la carta d’identità elettronica.

Oltre ai tre chioschi di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune, aderiscono all’Open Day del prossimo weekend i Municipi IV, VII e XV per un totale di oltre 500 richieste di CIE garantite.

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile venerdì 28 ottobre dalle ore 9 fino a esaurimento disponibilità, sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno.

“Si conferma l’impegno dell’Amministrazione, dei Municipi e del personale anagrafico a migliorare il servizio legato alle carte d’identità elettroniche: oltre agli Open Day nei fine settimana proseguono, infatti, gli interventi anche sui canali ordinari per ridurre i tempi di attesa per il rilascio delle CIE” ha commentato Andrea Catarci, Assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti.

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E INDIRIZZI DEI MUNICIPI:

Municipio IV: la sede di Via Rivisondoli 2 sarà aperta sabato 29 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Municipio VII: la sede di Piazza Cinecittà 11 sarà aperta sabato 29 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 16.30.

Municipio XV: la sede di Via Enrico Bassano 10 – La Storta sarà aperta sabato 29 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 13.30

GIORNI E ORARI APERTURA EX PIT:

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune: aperti sabato 29 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e domenica 30 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 12.30.