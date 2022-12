Carta Identità Elettronica, 17 e 18 dicembre nuovo open day

Gli Open Day dedicati alla carta d’identità elettronica proseguono nel weekend del 17 e 18 dicembre con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi III, IV, VI, VII, XI e XII nella giornata di sabato e degli ex Punti Informativi Turistici del centro anche la domenica.

Per richiedere la carta d’identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di venerdì 16 dicembre, fino a esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/) .

Per richiedere la carta d’identità elettronica bisogna presentarsi muniti di ticket di prenotazione all’Open Day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

“Prosegue l’impegno di Roma Capitale per ridurre ulteriormente i tempi medi di attesa per il rilascio della carta d’identità elettronica, già scesi sotto i 30 giorni. Un ringraziamento va in modo particolare agli uffici anagrafici centrali e Municipali che, da aprile scorso, assicurano anche le aperture straordinarie, garantendo alla cittadinanza ulteriori possibilità di accesso al servizio: solo nel prossimo fine settimana saranno oltre 800 le richieste di CIE garantite” dichiara Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti.

ORARI E INDIRIZZI DEI MUNICIPI COINVOLTI:

Municipio III: la sede di via Fracchia 45 sarà aperta sabato 17 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30

Municipio IV: la sede di via Rivisondoli 2 sarà aperta sabato 17 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Municipio VI: la sede di Via Duilio Cambellotti 11 sarà aperta sabato 17 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 16.30

Municipio VII: la sede di Piazza Cinecittà 11 sarà aperta sabato 17 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 16.30

Municipio XI: la sede di Via Portuense 579 sarà aperta sabato 17 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 16.00

Municipio XII: la sede di via Fabiola 14 sarà aperta sabato 17 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 13.30

GIORNI E ORARI APERTURA EX PIT:

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune: aperti sabato 17 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e domenica 18 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30.