Carta Identità Elettronica, 19 e 20 novembre nuovo open day nei Municipi III, VII, XI, XV e negli ex Pit 

Sabato 19 novembre è prevista l’apertura straordinaria degli uffici anagrafici dei Municipi III, VII, XI, XV e degli ex Punti Informativi Turistici del centro. I tre chioschi di piazza di Santa Maria Maggiore, piazza delle Cinque Lune e piazza Sonnino saranno operativi anche nella giornata di domenica 20 novembre.

Per richiedere la carta d’identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di venerdì 18 novembre, fino a esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno.

“Con l’obiettivo di abbattere i 120 giorni medi di attesa che erano necessari per il primo appuntamento disponibile a dicembre 2021, abbiamo proceduto a un piano di riorganizzazione e diversificazione del servizio di rilascio Cie”, spiega l’assessore Andrea Catarci (Personale, Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 Minuti). “Dopo meno di un anno i tempi medi di attesa per il primo appuntamento disponibile sono scesi ampiamente sotto i 30 giorni, grazie al miglioramento del servizio nei canali ordinari degli sportelli municipali e per il contributo delle aperture straordinarie del fine settimana. Ora intendiamo consolidare i risultati ottenuti e migliorare ulteriormente”.

Per avere la CIE bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all’open day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E INDIRIZZI DEI MUNICIPI E DEGLI EX PIT COINVOLTI

MUNICIPI:

Municipio III: la sede di Via Fracchia 45 sarà aperta sabato 19 novembre dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Municipio VII: la sede di Piazza Cinecittà 11 sarà aperta sabato 19 novembre dalle ore 08.30 alle ore 16.30

Municipio XI: la sede di Via Mazzacurati 69 sarà aperta sabato 19 novembre dalle ore 08.00 alle 16.00

Municipio XV: la sede di Piazza Saxa Rubra 19 – Prima Porta sarà aperta sabato 19 novembre dalle ore 08.30 alle 13.30

GIORNI E ORARI APERTURA EX PIT:

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune: aperti sabato 19 novembre dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e domenica 20 novembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30.