Carte identità elettroniche, open day 5 e 6 agosto 2023

Sabato 5 e domenica 6 agosto è in programma un nuovo Open Day CIE che prevede l’apertura straordinaria dei tre ex Punti Informativi Turistici di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune.

Per richiedere la carta d’identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno ( https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ ) a partire dalle ore 9 di venerdì 4 agosto, fino ad esaurimento delle disponibilità.

“Con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze della cittadinanza anche in piena estate continuano gli Open Day dedicati alla CIE con cui Roma Capitale mette a disposizione un ulteriore canale di accesso al servizio di rilascio del documento elettronico: il prossimo weekend gli ex PIT rimarranno aperti per accogliere oltre 300 richieste di CIE, con prenotazione il giorno precedente. Il consueto ringraziamento va a tutti gli uffici centrali e territoriali coinvolti nell’iniziativa che prosegue con continuità da aprile 2022” dichiara Andrea Catarci, Assessore alle Politiche del personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la città dei 15 minuti di Roma Capitale.

Per espletare la richiesta della CIE bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all’Open Day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

GIORNI E ORARI APERTURA EX PIT:

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune: aperti sabato 5 agosto dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e domenica 6 agosto dalle ore 8.30 alle ore 12.30.