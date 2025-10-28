Casa degli incontri scoperta grazie alle recensioni online: arrestata la “madame” cinese

Un appartamento trasformato in casa d’appuntamenti nel cuore dell’Appio Latino. A gestirlo, secondo i Carabinieri della Stazione di Roma Tuscolana, una donna di 60 anni, di origini cinesi, arrestata in flagranza con l’accusa di sfruttamento della prostituzione.

L’operazione è scattata durante un servizio di pattuglia: i militari hanno notato due uomini uscire da un appartamento già segnalato come punto di incontri a pagamento.

Gli accessi, pubblicizzati su diversi siti di appuntamenti, erano corredati da foto e recensioni lasciate dai clienti.

Fermati per un controllo, i due uomini hanno confermato di aver pagato una somma di denaro in cambio di rapporti sessuali con una donna all’interno.

A quel punto i Carabinieri sono entrati nell’abitazione, sorprendendo la 60enne insieme ad altre due connazionali, pronte a ricevere altri clienti.

Nel corso della perquisizione sono stati trovati 570 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività, e materiale riconducibile all’esercizio della prostituzione.

La donna, ritenuta l’organizzatrice del giro, è stata condotta in caserma e arrestata. Il Tribunale di Roma ha convalidato il fermo, disponendo per lei il divieto di dimora nel Comune di Roma, mentre l’appartamento è stato sottoposto a sequestro preventivo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.