Casal Bertone, si apre una voragine in via Pollio: strada transennata

Un cedimento improvviso dell’asfalto ha fatto scattare l’allarme nel pomeriggio di martedì 24 marzo, quando in via Alberto Pollio, nel cuore del IV Municipio, si è aperta una voragine che ha costretto le autorità a bloccare completamente la circolazione.

La buca, seppur di dimensioni contenute in superficie, ha mostrato una profondità tale da far temere problemi più estesi sotto il manto stradale. Un rischio che ha reso necessaria la chiusura immediata della strada, arteria particolarmente frequentata anche per la presenza di uffici pubblici e attività commerciali nelle vicinanze.

L’intervento è stato rapido. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale del IV Gruppo Tiburtino, che hanno transennato l’area e deviato il traffico per evitare ulteriori pericoli.

A seguire, i Vigili del Fuoco hanno effettuato un primo sopralluogo tecnico, confermando la necessità di mettere in sicurezza la zona e di avviare verifiche più approfondite sul sottosuolo, attraverso carotaggi mirati.

Nel frattempo è stato attivato l’intervento della ditta incaricata, chiamata a operare con urgenza per il riempimento della cavità e il successivo ripristino della carreggiata, in modo da ridurre al minimo i disagi per residenti e automobilisti.

L’episodio ha riacceso le polemiche sullo stato di manutenzione delle strade del quadrante. Dura la presa di posizione del consigliere municipale di Fratelli d’Italia, Matteo Mariani, che parla di una situazione ormai insostenibile: “Dopo le piazze, anche le vie stanno diventando un recinto, tra transenne e disagi. Situazione inaccettabile”.

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