Casale Alba 2: Regaliamoci un cinema… con “Io sono Babbo Natale” 

La programmazione del cineforum di Casale Alba 2 prosegue il prossimo venerdì 9 dicembre 2022 con un film che porta dritti verso il Natale!

Dopo aver fatto l’albero, ecco l’opportunità di guardare insieme “Io sono Babbo Natale”, una commedia con protagonisti Marco Giallini e un indimenticabile Gigi Proietti alla sua ultima interpretazione.

Prima del film, l’appuntamento è come sempre con la cena sociale.

Venerdì 9 dicembre 2022

ore 20:00 – Cena (primo piatto)

ore 21:30 – “Io sono Babbo Natale” (2021, Edoardo Falcone, 95min) Comm.

INGRESSO GRATUITO

COME ARRIVARE AL CASALE ALBA 2

Il Casale Alba 2 si trova all’interno del Parco di Aguzzano. Le entrate più vicine sono situate in via Fermo Corni e all’angolo tra via Emanuele Paternò di Sessa e via Gina Mazza. Le fermate autobus più vicine sono del 341, 350 e il 311. La metro più vicina è Rebibbia, linea B