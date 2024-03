Casale Rosso, donna picchiata e rapinata

Casale Rosso colpite anche le donne. È accaduto il 28 febbraio alle 20:4o una donna è stata picchiata nel tentativo di rapina e il peggio è stato evitato grazie ad un giovane cittadino. La donna oltre alle percosse è stata minacciata con una siringa.

Noi cittadini del quartiere non siamo sicuri neanche sotto casa. In questo periodo anche grazie alla nostra insistenza l’istituzione locale ha chiesto al prefetto e alle forze dell’ordine maggiore controllo e sicurezza. Una volante che passava per caso nel frangente descritto, ha aiutato la donna ma questo non basta. I residenti chiedono un maggiore aiuto e sforzo per proteggere la gente e un maggiore impegno da parte delle istituzioni per fare parco e stradinapromesse in modo più celere per sottrarre alla droga e alla mafia questi due luoghi perché un quartiere più decoroso è un quartiere più sicuro.

Perciò occorre maggiore impegno e collaborazione tra politica e forze dell’ordine.

