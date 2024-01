Case Rosse: Colpi di pistola contro un appartamento, indagini in corso

Nella Capitale si torna a sparare. Erano da poco passate le 23:30 dove nella serata di ieri –Martedì 23 Gennaio 2024- ignoti hanno esploso due colpi di pistola contro il portone di un appartamento in zona Case Rosse, in via Cercepiccola,nella zona della periferia est. Lì ci sono piccole palazzine che affacciano sul parco del quartiere. Sul posto i carabinieri della stazione di Settecamini e della compagnia di Tivoli che indagano.

In casa delle vittime sono stati trovati due bossoli. In sostanza i colpi hanno trapassato la porta finendo in casa. Nessuno è rimasto ferito. Al momento chi indaga lo fa a bocche cucite e non è esclusa nessuna pista, anche quella dell’avvertimento.