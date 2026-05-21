Casilino 23. Storia di una Comunità – 14 – La medicina di prossimità

Abbiamo intervistato la dr.ssa Arianna Moretti, Medico di famiglia, che ci ha parlato del suo buon rapporto con gli assistiti del quartiere e ci ha illustrato la sua idea di futuro della Sanità e del Progetto-pilota: “Ospedale-Territorio”.

Arianna Moretti è una giovane medico di famiglia, specialista in Medicina Interna, Endocrinologia e Diabetologia, nata a Roma nel 1979. La intervistiamo nel suo studio medico di Piazza Pio Pecchiai, 12/H il 20 maggio 2026

L’interno dello studio medico

I residenti del quartiere Casilino 23 (oggi Villa De Sanctis) conoscono la dottoressa Moretti dal 2008, quando affiancava il suo predecessore, dr. Schipani, per poi, nel 2015, assumere la titolarità dello studio medico in seguito al pensionamento di quest’ultimo.

È in possesso, dal 1997, della maturità liceale scientifica presso l’istituto Pitagora con votazione 60/60. Nel 2003 si laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Roma, la Sapienza, con 110 e lode. Prende nel 2008 la specializzazione in Medicina Interna con votazione 70/70 e lode e in seguito le assegnano il diploma di Formazione specifica in Medicina Generale nel 2011.

Gestendo e curando 1500 assistiti, ci sembra importante il suo particolare osservatorio, in relazione alla condizione di salute e di vita dei residenti del quartiere.

Può farci un sintetico report demografico dei suoi pazienti?

La metà ha meno di 60 anni, il 25% è nella fascia 60-75 anni e il restante 25% va da 75 a 104 anni. I bambini-ragazzi dai 6 anni a 14 sono 32, Il genere degli assistiti si divide equamente: 50% uomini e 50% donne.

È la conferma del nostro serio problema generale di invecchiamento e della bassa natalità nella popolazione. La deduzione specifica dei tipi di malattie più frequenti è legata strutturalmente a questa situazione demografica.

Le risultano situazioni di povertà per le quali si è costretti a rifiutare di curarsi per problemi finanziari?

Lo dico in sintesi: No. In generale, questa realtà di quartiere è un po’ un’isola felice. Non c’è una presenza rilevante di immigrati e di sacche evidenti di povertà degli abitanti che lottano per la sopravvivenza: prevale un ceto medio, anche alto, che è affrancato da problemi finanziari, tali da costringere a rinunciare alle cure e alle visite specialistiche sanitarie. Da questo punto di vista, per me, il compito è più facile.

Com’è cambiato il rapporto con gli assistiti rispetto al passato?

Ho avuto la fortuna di avere affiancato fino al 2015 il mio predecessore, dr. Schipani, un bravo professionista. Il rapporto con gli assistiti è dunque empatico, c’è reciproca fiducia, per me è una esperienza formativa, professionale e civica positive.

Periodo Covid: esiste anche qui una certa cultura dei No-Vax? Ci sono state ricadute di disagio giovanile dai continui fermi e chiusure di scuole, servizi, attività e socialità?

Nella fascia di età 30-40 anni ho registrato presenze di rifiuti e ostilità contro i vaccini e le terapie farmaceutiche, certo minoritarie. Ho dovuto respingere persino pressioni, da parte di alcuni, a forzare le regole della deontologia professionale per ottenere favori.

Per ciò che concerne la condizione di disagio giovanile, sì, purtroppo esiste in modo preoccupante, tanto che alcuni di essi usufruiscono delle opportunità offerte della legge 104, come ad esempio il sostegno a scuola e la flessibilità di orari scolastici.

Durante il periodo Covid, a fronte della mancanza di “Ospedale-Territorio” nel debellare il virus, nel dibattito pubblico si parlò di rivedere la gestione regionalista della Sanità. Che ne pensa lei?

Il nostro sistema si definisce Servizio Sanitario Nazionale. È bene, che sia Nazionale e non scorporato e slegato, come oggi, da territori a territori e da realtà sociali disomogenee. Poi, sarà la Politica a decidere il come.

Come spiega la fuga dall’Italia di medici e infermieri, che si lega anche al problema di mancanza di personale?

La risposta è facile: bassi stipendi rispetto a quelli degli omologhi in Europa. Ciò dipende pure dalla ingiusta distribuzione e imposizioni fiscali, che colpisce soprattutto i ceti medi, bassi e alti.

Com’è, invece, la salute della Medicina Territoriale, di fronte anche all’invecchiamento demografico che reclama interventi di prossimità?

Io sono convinta della importanza dell’agire prossimo nei territori, ma la strada di un suo auspicabile sviluppo virtuoso è irta di difficoltà e resistenze, anche corporative, interne a specifiche carriere mediche. Sono infatti per questo al fianco della dr.ssa Andreozzi, che è l’ideatrice del Progetto-pilota “Ospedale-Territorio”.

Un progetto, che, a regime, consentirebbe di semplificare le procedure e abbreviare i tempi di controllo, verifica e di attivazione degli interventi sanitari, oltre che di fare risparmiare finanze a utenti e allo stesso Servizio Sanitario Regionale e, peraltro, utile anche alla prevenzione delle malattie.

I soggetti principali in campo di questo progetto-pilota sono due: i medici di famiglia e gli Internisti (quest’ultimi si occupano dello studio, diagnosi, terapie e prevenzione di mali generali, osservando ed esaminando, in vario modo, gli organi interni).

I due soggetti hanno bisogno in primis di fare l’anamnesi familiare e personale a favore del paziente con malattia asintomatica, per evitare acutizzazioni e cronicità di quest’ultima; anamnesi, per chiarire, come le abitudini, le attività lavorative o sportive praticate, le operazioni chirurgiche pregresse, i farmaci assunti, le patologie croniche.

Si utilizzerebbe, per questo, una piattaforma regionale di telemedicina (questa è il futuro!), che, al momento non è operativa e non ancora riconosciuta dalla regione Lazio, che però ci sta lavorando, per scambiare informazioni in modalità privacy. (Al momento esiste solo il fascicolo sanitario elettronico).

Una volta codificata e riconosciuta, la telemedicina diventa, di fatto, un tele-consulto di squadra. Cioè, esso è lavoro, è orario di lavoro, come è stato col lavoro da casa in tempo di Covid, oltre a quello tradizionale di presenza in studio medico. Quindi, il tutto va ri-programmato con una diversa normativa di lavoro e di pagamento delle prestazioni, sia da remoto sia in presenza.

Ma, così, non aumenta la spesa sanitaria? Chi ci guadagna e chi ci perde?

No, i benefici, a regime, sono, intanto, di tutta la collettività. In primis, per i pazienti, per i quali, quando c’è una problematicità, in pratica, io estraggo la loro cartella clinica inviandola al tele-consulto di medicina interna, che riceve molto di più dell’attuale semplice fascicolo sanitario elettronico, perché più ricco di informazioni utili all’anamnesi familiare e di considerazioni cliniche, comprese le prestazioni sanitarie private, che, nel futuro, non ci saranno, in quest’ultimo.

Al medico internista basterà così una tele-visita per capire il tipo di necessità richiesta, chiamare il paziente ed effettuare il day hospital. A questo punto mi risponderà col tele-consulto, inviandomi la lettera di dimissioni dell’assistito. Con questo progetto, ritengo che vinciamo tutti.

Il paziente, con un giorno di ospedale, svolge le procedure sanitarie legate alla sua patologia;

Il Servizio Sanitario Regionale, perché non ci sarà bisogno di ulteriori visite specialistiche, lasciando quest’ultime ai casi particolari e specifici;

Il medico di famiglia, in quanto incentivato a svolgere medicina pro-attiva senza emettere ricette di prestazioni da inviare ai Cup regionali e aspettare con tempi lunghi di fare diagnosi e terapie.

Insomma, si ottiene in tempo reale il controllo delle conoscenze della situazione sanitaria del singolo assistito. Vince pure il medico internista, che non agisce in un mare magnum, ma a ragion veduta, avendo come interfaccia quello di famiglia.

I costi del SSN? Si riducono, su larga scala, grazie a questa razionalizzazione procedurale.

Nel frattempo che la Regione autorizzi l’esecutività del progetto, stiamo coinvolgendo le Associazioni dei pazienti, anche per evitare che alcuni settori nel SSN (gli specialisti?) facciano prevalere interessi corporativi.

A prescindere dal contenuto descritto nella nostra intervista, siamo stati colpiti dall’entusiasmo e dalla passione con cui la Moretti propone e difende le sue ragioni, che sono anche di noi tutti. Buon lavoro quindi.

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