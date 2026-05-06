La mobilità nel V municipio. Intervista a Marco Toti

Ecco qui di seguito un’intervista di Alessandro Mauriello, presidente di Roma Sostenibile a Marco Toti, presidente della Commissione Mobilità V Municipio su Mobilità e Sicurezza stradale nel nostro territorio.

Gentile presidente Marco Toti in continuità con il Tavolo Tematico sulla Mobilità, promosso da Roma Sostenibile centro studi sulle Periferie, vogliamo dare un ulteriore approfondimento, attraverso questo dialogo. Qual è la situazione sul tema mobilità in V Municipio?

Nel V Municipio siamo nel pieno di una concentrazione di investimenti sulla mobilità senza precedenti nella storia recente di questo quadrante di Roma. Il Municipio V è stato storicamente un territorio ad alta densità e bassa accessibilità — paradosso tipico delle periferie consolidate romane. Come Municipio, insieme al Presidente Caliste e all’Assessora Lostia abbiamo accompagnato i processi e stiamo supportando le realizzazioni.

Quali opere strutturali stanno trasformando il territorio?

La tranvia Togliatti, la Stazione Ferroviaria del Pigneto e il GRAB saranno le prime opere che vedremo. A queste si aggiungeranno la realizzazione della tranvia Termini-Tor Vergata e il parcheggio di scambio alla Metro C Teano. Un’altra opera di rilievo sará la ciclabile lungo l’asse dell’Acquedotto Alessandrino: un tratto, lungo via degli Olmi, è già di fatto completato; ma la recente aggiudicazione, da parte del Municipio, di un bando regionale, permetterà di collegarla con Centocelle e il Parco Alessandrino/Tor Tre Teste.

Ci può descrivere meglio la situazione Torpignattara e Tranvia Togliatti?

Tranvia Togliatti è la prova che a Roma si possono fare grandi opere e, soprattutto, si possono realizzare velocemente. Bisogna lavorare affinché diventi un modello. Abbiamo raccolto alcune criticità evidenziate dai cittadini e stiamo lavorando per fornire risposte adeguate.

Quali soluzioni per la Sicurezza stradale, in particolare di fronte a istituti scolastici ed educativi?

Sicuramente gli Attraversamenti Pedonali Rialzati saranno un ottimo strumento per aumentare i livelli di sicurezza. I primi vedranno la luce entro quest’anno e sicuramente nei prossimi anni dovremmo realizzarne tanti. È un obiettivo che Roma Capitale si è data come prioritario, insieme all’aumento di zone 30, isole ambientali e strade scolastiche. Si deve rovesciare la piramide della mobilità mettendo i pedoni al primo posto, a maggior ragione i più piccoli.

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