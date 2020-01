Casina di Raffaello, i laboratori per i bambini

Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, da sabato 18 gennaio a domenica 16 febbraio 2020 accoglierà bambini e ragazzi con tanti laboratori ludico-educativi con i quali i piccoli visitatori potranno giocare e imparare divertendosi.

Tante le novità per i più piccoli, dai 24 ai 36 mesi, e per i bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni. Laboratori, letture animate ed eventi speciali dedicati agli orsi più amati della letteratura per bambini.

Sono state pensate attività ludiche da svolgere insieme ai genitori, come ad esempio mettere in “ordine” e “disordine” materiali e oggetti in base a diverse caratteristiche, oppure scoprire la magia del colore dipingendo con particolari colori a dita adatti alla loro età.

Bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, divisi nelle diverse fasce d’età, potranno invece imparare a trasformare le lettere dell’alfabeto in bellissime illustrazioni, oppure con i ritagli di carta creare ambientazioni fantastiche e strambi personaggi, o ancora realizzare il proprio orsetto del cuore con stoffa, bottoni e altri materiali.

Inoltre, nella Sala lettura al piano superiore della struttura, bambini e genitori potranno sfogliare libri dedicati al mondo degli orsi ed ascoltare letture animate delle storie degli orsi più amati e simpatici, come Winnie Pooh, Baloo, Paddington e molti altri.

Per l’occasione sabato 18 e domenica 19 gennaio, la lettura animata delle ore 17.30 sarà accompagnata da una gustosa merenda e a seguire sarà possibile entrare con biglietto ridotto nel vicino Cinema dei Piccoli per assistere alla proiezione del film “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”. Questo prezzo speciale, valido per la proiezione delle ore 18.35, è riservato ai bambini partecipanti alla lettura animata a Casina di Raffaello e agli adulti che li accompagnano al Cinema, che si potranno aggiungere al limite dei 15 bambini.

Appuntamento da non perdere, sempre dedicato al mondo degli orsi, è quello in programma venerdì 14 febbraio alle ore 17.30. Un esperto zoologo della Cooperativa Myosotis presenterà e farà conoscere ai bambini, le caratteristiche e abitudini di vita di questo grande carnivoro che da sempre affascina grandi e piccoli.

PROGRAMMA DEI LABORATORI

Micro e Macro

Per bambini dai 3 ai 5 anni

Durata: 50 minuti

Costo: 7€ intero/5€ ridotto

Max 15 bambini

Immagina l’alfabeto

Per bambini dai 6 anni in su

Durata: 50 minuti

Costo: 7€ intero/5€ ridotto

Max 15 bambini

Una storia col buco

Per bambini dai 3 ai 14 anni

Durata: 50 minuti

Costo: 7€ intero/5€ ridotto

Max 15 bambini

Ordine e disordine

Per bambini dai 24 ai 36 mesi insieme a un adulto

Durata: 30/40 minuti circa

Costo: 7€ bambino+adulto

Max 8 bambini+8 adulti

Io coloro con le dita

Per bambini dai 24 ai 36 mesi insieme a un adulto

Durata: 30/40 minuti circa

Costo: 7€ bambino+adulto

Max 8 bambini+8 adulti

Un orso da abbracciare

Per bambini dai 3 ai 5 anni (con un adulto) e per bambini dai 6 anni in su

Durata: 50 minuti

Costo: 7€ (bambino+adulto) per i bambini dai 3 ai 5 anni

Max 12 bambini + 12 adulti

Costo: 7€ intero – 5€ ridotto (senza adulti) per i bambini dai 6 anni in su

Max 15 bambini

Sala lettura: Ho visto un orso!

Per bambini dai 3 anni in su

Durata: 50 minuti

Costo: 1bambino + adulto: 7€ / 2 adulti + 1 bambino: 10€ / 2 bambini + 1 adulto: 10€

Max 15 bambini

INFO

CASINA DI RAFFAELLO

Via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

Orario di apertura

Da martedì a giovedì: ore 10.00-14.30

Venerdì, sabato, domenica e festivi: ore 10.00-19.00

Chiusa lunedì

Prenotazione obbligatoria

Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00)

a cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino