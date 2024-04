Cassonetti in fiamme, 4 episodi in pochi minuti: sospetta opera di piromane

Piromani scatenati. A fuoco nel giro di un’ora quattro cassonetti. L’accaduto intorno alle 4:30 del mattino di oggi, Venerdì 5 Aprile 2024, in zona Monteverde sono stati bruciati diversi cassonetti Ama. Le fiamme in viale dei Colli Portuensi 288, via Raffaele Battistini, via Giacomo Folchi e via Bernardo Ramazzini.

Sul posto carabinieri e vigili del fuoco che hanno spento i roghi. Gli episodi potrebbero essere collegati. I militari del nucleo radiomobile di Roma hanno avviato le indagini. Sui luoghi degli incendi non sono stati trovati inneschi evidenti, ma i roghi sembrerebbero di essere di natura dolosa.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati