Castel di Guido: iniziati lavori preparatori per potenziamento rete idrica e fognaria

Sono iniziate nei giorni scorsi le prime lavorazioni propedeutiche al potenziamento della rete idrica e di quella fognaria nel quartiere di Castel di Guido nel Municipio XIII.

Si tratta delle operazioni di bonifica degli ordigni bellici nell’area di cantiere in via Castel di Guido, via Antonio Neviani e via Enrico Gismondi.

Successivamente, inizieranno i lavori per la costruzione della rete fognaria per una lunghezza di circa 8 chilometri, per la rete idrica di circa 7 chilometri e 120 nuovi allacci.

Il progetto è stato realizzato da Acea Ato2, i lavori sono coordinati dal Dipartimento Simu di Roma Capitale. L’importo a disposizione per la realizzazione dell’opera è di circa 8,5 milioni di euro, totalmente a carico del Servizio Idrico Integrato.