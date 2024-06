Riapertura dello Stadio Anco Marzio: l’Ostiamare torna a casa

Dopo due anni di stop, i tifosi dell’Ostiamare potranno finalmente tornare ad esultare sugli spalti dello Stadio Anco Marzio. L’impianto di Ostia, completamente rinnovato, sarà pronto ad accogliere i suoi sostenitori già a settembre.

Un milione di euro per un nuovo stadio all’altezza della storia dell’Ostiamare:

Grazie ad un investimento complessivo di almeno un milione di euro, lo Stadio Anco Marzio verrà sottoposto ad un’importante opera di ristrutturazione che lo renderà moderno e funzionale. I lavori, che inizieranno a breve, riguarderanno in primis le due tribune laterali, che saranno sostituite con strutture provvisorie omologate. Già a settembre, quindi, lo stadio potrà ospitare circa cinquecento tifosi.

La tribuna centrale, cuore pulsante del nuovo Anco Marzio:

L’intervento di maggior impatto sarà la realizzazione della nuova tribuna centrale, che sorgerà sopraelevata di tre metri da terra e sarà caratterizzata dai colori bianco e viola dell’Ostiamare.

La copertura avrà la forma di un gabbiano, simbolo della squadra, e al suo interno troveranno spazio un bar, un negozio di merchandising ufficiale e una club house.

La tribuna centrale sarà completata per l’inizio della stagione sportiva 2025/2026 e porterà la capienza totale dello stadio a circa mille spettatori.

Un occhio di riguardo per la scuola calcio e per l’ambiente:

Oltre al rifacimento delle tribune, il progetto di riqualificazione comprende anche la realizzazione di nuovi spogliatoi con pannelli solari, aree verdi e un parcheggio dedicato. I lavori consentiranno inoltre di migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’impianto da parte delle centinaia di bambini e ragazzi che frequentano la scuola calcio dell’Ostiamare.

Un nuovo inizio per l’Ostiamare e per lo sport di Ostia:

“Sono stati due anni duri – ha commentato il presidente Roberto Di Paolo – ma finalmente possiamo guardare al futuro con fiducia. La riapertura dello stadio è un segno di rinascita per l’Ostiamare e per tutto lo sport di Ostia. Vogliamo che l’Anco Marzio torni ad essere un punto di riferimento per la comunità, un luogo dove i tifosi di tutte le età possano vivere la passione per il calcio e per i propri colori”.

L’impegno del Campidoglio per lo sport:

L’assessore allo Sport, Alessandro Onorato, ha sottolineato l’impegno del Campidoglio nel sostenere lo sport e le società sportive che operano sul territorio: “Abbiamo lavorato a stretto contatto con l’Ostiamare per superare le criticità e trovare una soluzione condivisa. La riapertura dell’Anco Marzio è un esempio di come l’amministrazione comunale sia al fianco di chi vuole investire nello sport in modo serio e responsabile”.

Un messaggio di speranza per il futuro:

La riapertura dello Stadio Anco Marzio rappresenta un messaggio di speranza per il futuro dell’Ostiamare e dello sport di Ostia. Un nuovo stadio, moderno e funzionale, per una società che ha saputo superare le difficoltà e che ora è pronta a tornare a brillare.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙