Castel Madama: nascondevano droga e mazze di legno in auto, nei guai tre ragazzi

Pensavano evidentemente di farla franca, occultando mazze di legno e droga in auto. Ma poi qualcosa è andato storto, per questo motivo tre ventenni sono finiti nei guai. Due di loro sono stati denunciati, mentre uno anche arrestato. A ricostruire quanto accaduto sono stati i carabinieri che li avevano fermati a Castel Madama, mentre erano in macchina.

Insospettiti dal loro atteggiamento hanno sottoposto a perquisizione la vettura, trovando 37 grammi di hashish e tre mazze di legno lunghe 80 centimetri. I militari hanno quindi esteso la perquisizione presso un terreno di proprietà di uno dei fermati dove erano ben nascoste numerose dosi di stupefacente di diverso tipo, tra cui cocaina, marijuana e hashish, per un totale di 40 grammi, oltre a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, opportunamente sottoposti a sequestro.

Il proprietario del terreno è stato tratto in arresto, provvedimento convalidato dal tribunale di Tivoli che ha disposto per l’uomo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e di dimora nel comune di Castel Madama. Gli altri due sono stati denunciati.

