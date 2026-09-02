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Castel Romano, operazione dei carabinieri: 71 persone controllate e un ricercato arrestato

In carcere un giovane per false generalità, denunciata un'evasa dai domiciliari

Redazione - 2 Settembre 2026

Un blitz coordinato, scattato alle prime luci dell’alba lungo la direttrice della via Pontina, ha riportato i riflettori sulla situazione di degrado e di potenziale pericolo nell’insediamento di Castel Romano.

I Carabinieri della Compagnia di Pomezia, con il supporto operativo delle squadre speciali dell’Aliquota di Primo Intervento (API) e dei cani delle Unità Cinofile, hanno cinto d’assedio il perimetro e l’interno della struttura nell’ambito di un piano mirato a scovare armi, sostanze stupefacenti e soggetti latitanti.

Il tentativo di depistaggio e il trasferimento a Regina Coeli

Durante le perquisizioni a tappeto condotte tra i moduli abitativi, i militari hanno intercettato un 27enne la cui posizione ha subito destato sospetti. Nel momento della verifica dei documenti, l’uomo ha tentato di eludere i controlli fornendo un’identità fittizia agli operanti.

I successivi accertamenti dattiloscopici ne hanno tuttavia svelato il vero profilo, rivelando la pendenza di un’ordinanza di custodia cautelare.

Oltre all’esecuzione del provvedimento restrittivo della magistratura, per il 27enne è scattata la contestazione penale per falsa attestazione a pubblico ufficiale, con il conseguente accompagnamento al carcere romano di Regina Coeli.

Nel corso della medesima operazione, i militari hanno scoperto una violazione delle misure di detenzione alternativa: una 28enne, che sarebbe dovuta rimanere all’interno della propria abitazione in quanto sottoposta agli arresti domiciliari, è risultata assente al momento dell’ispezione ed è stata denunciata a piede libero con l’accusa di evasione.

Filtro sui veicoli in sosta e bilancio dei controlli

L’attività ad alto impatto ha permesso ai Carabinieri di identificare complessivamente 71 persone all’interno dell’insediamento.

Contestualmente, le pattuglie hanno passato al setaccio il parco veicolare posizionato lungo i viali interni e lungo le arterie d’accesso: su 25 automobili sottoposte a riscontro della banca dati, 4 sono risultate sprovviste della necessaria copertura assicurativa RCA e sono state immediatamente rimosse o sottoposte a fermo e sanzionate secondo il Codice della Strada.

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