Castruccio Castracane a colloquio con Mauro Caliste

Ecco il link della seconda puntata del podcast 4pxV – Quattro passi per il Quinto 02 Pigneto Castruccio

Link al podcast

https://www.spreaker.com/show/4pxv-quattro-passi-per-il-quinto

“4pxV, quattro passi per il Quinto” è un laboratorio culturale, uno strumento per informare, un mezzo per appassionare gli abitanti del Municipio V, e non solo, alle bellezze del territorio.

La storia, o meglio, le storie sono semplici: il presidente Mauro Caliste incontra storici personaggi, da Lucrezia Romana a Giorgio Perlasca e molti altri che prendono vita dalle targhe delle strade o dai luoghi frequentati e scambiano con il presidente idee, progetti o ricordi del loro passato.

Il protagonista assoluto, comunque, è sempre lui: il Municipio. Un territorio ricco di storie, avvolto nella leggenda, portatore di valori intramontabili e pronto ad essere conosciuto da quanti vogliano camminare per le sue strade ed i suoi parchi.