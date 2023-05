Catering Roma: a chi affidarsi per un servizio impeccabile

Nell’ambito dell’organizzazione di eventi, il catering Roma è il fiore all’occhiello dell’attività di The Butcher Ricevimenti, una realtà specializzata nella fornitura di servizi di ristorazione di alta qualità per eventi di qualunque genere.

La passione per la cucina è il punto di forza di The Butcher, che riserva un amore speciale verso le materie prime di qualità più elevata e soprattutto può vantare più di 80 anni di esperienza nel comparto della ristorazione.

Sono davvero numerose le circostanze nel corso delle quali si può necessitare si un servizio di catering a Roma: per una comunione o cresima, per un anniversario importante, per una ricorrenza di matrimonio e così via.

Come opera lo staff di The Butcher Ricevimenti

Chi fosse interessato a usufruire di questo tipo di servizio non deve far altro che contattare lo staff di The Butcher Ricevimenti e illustrare nel dettaglio le caratteristiche dell’evento che si ha in programma di organizzare. A quel punto, potrà essere ideato e sviluppato un catering eventi in grado di soddisfare tutte le necessità del cliente. Insomma, quel che conta è avere ben chiaro il tipo di idea di festa che si desidera realizzare: così che l’evento possa essere organizzato nei minimi dettagli e risultare memorabile.

La scelta della location

In base al tipo di festeggiamento, The Butcher Ricevimenti è in grado di pianificare eventi e catering a Roma di vario genere, con differenze anche significative. Di certo la location è una delle componenti più importanti che devono essere prese in considerazione.

Banqueting e catering possono essere realizzati in giardini privati, sale hobby, sale private e ville. A seconda dei gusti del cliente e degli invitati si possono progettare menù personalizzati, per esempio a base di pesce o a base di carne, ma anche misti, prevedendo eventualmente delle varianti per celiaci o vegani e con un buffet di dolci.

Professionalità ed esperienza sono le caratteristiche peculiari del modus operandi di questa realtà, che può essere contattata anche in vista di una festa di 18esimo compleanno.

La mission di The Butcher Ricevimenti

La storia di The Butcher è figlia di una lunga esperienza nel settore dei servizi di banqueting e catering, garantiti in location storiche e strutture di lusso e dal prestigio unico. Si tratta di un’attività che è cominciata negli anni Novanta ma le cui radici, in realtà, affondano molto più indietro nel tempo, in una tradizione familiare e culinaria di più di 80 anni.

Una generazione dopo l’altra, si sono tramandati l’amore per la cucina e la voglia di utilizzare e sperimentare con ingredienti di qualità, in vari ristoranti – come per esempio Er Macellaio a Roma, in zona Eur Torrino – che hanno conosciuto una fama eccezionale nel centro Italia e non solo.

Il catering a domicilio

Un’altra proposta di cui è possibile approfittare per il catering Roma è quella del catering a domicilio: una soluzione ideale per tutti coloro che hanno a disposizione un ampio spazio aperto, una villa o una grande sala hobby, location ideali per l’organizzazione di un grande evento.

Quando si ha bisogno di un catering Roma a domicilio, dunque, vale la pena di affidarsi allo staff di The Butcher Ricevimenti e alla sua professionalità. Si può essere certi, così, di contare sulla lunga esperienza maturata in più di 80 anni nel comparto della ristorazione. Ciò permette di proporre un menù adatto a ogni necessità.

L’obiettivo di The Butcher Ricevimenti è quello di riuscire a trasformare qualunque location in un ambiente unico, destinato a essere ricordato dagli invitati sia per la qualità del cibo che per le atmosfere.

Passione per le materie prime di qualità

Il catering a domicilio a Roma può essere offerto dal team di The Butcher Ricevimenti per tanti appuntamenti, come una ricorrenza, una cresima, un anniversario o un compleanno importante. Non importa quale sia la necessità che si ha in mente di assecondare: ogni esigenza può essere soddisfatta. Ovviamente per saperne di più è possibile richiedere un preventivo specifico.

The Butcher Ricevimenti, grazie ai suoi professionisti, è in grado di progettare e creare soluzioni di catering aziendale e banqueting per tante realtà diverse, e per questo ha saputo diventare un importante punto di riferimento in tutto il settore non solo a Roma ma anche nel resto del centro Italia.