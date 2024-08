Cena da incubo: scappano senza pagare, ma uno di loro viene arrestato dopo una furiosa lite

Tentano di fare il “vento” al ristorante, ma il piano non va come previsto. In un locale cinese alla Garbatella, tre amici hanno consumato un pasto e poi, al momento di pagare, hanno deciso di darsi alla fuga.

Due di loro sono riusciti a scappare, ma il terzo, un 25enne romano, è rimasto intrappolato in una vera e propria scena da film.

Il giovane ha minacciato la titolare con una bottiglia di vetro, cercando di intimidire la donna per evitare di pagare.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, il 25enne non si è fermato, ma ha iniziato a urlare contro di loro e ha lanciato due sedie in un ultimo, disperato tentativo di sfuggire alla cattura. Nonostante i suoi sforzi, è stato immobilizzato, arrestato e portato ai domiciliari.

Il giorno dopo, in tribunale, il suo arresto è stato convalidato. Ora dovrà rispondere delle accuse di estorsione, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Una serata che i tre amici non dimenticheranno facilmente, soprattutto il 25enne che ha finito la sua avventura in manette.

