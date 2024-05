Centocelle, Figliomeni: vandalizzato il Poliambulatorio Asl Roma 2 di via degli Eucalipti

Dopo i furti e danneggiamenti accaduti nei giorni scorsi presso gli asili nido di via Molfetta al Quarticciolo e ‘Sole e Luna’ a via del Campo all’Alessandrino, questa notte i delinquenti hanno devastato i locali del Poliambulatorio San Felice della Asl Roma 2 di via degli Eucalipti a Centocelle. Rammentiamo che i locali furono adibiti a struttura sanitaria oltre dieci anni fa, dopo che nel 2010 i volontari di Planet Onlus ed il Comitato dei cittadini a tutela della salute, guidati dal compianto Dr. Pietro Giannini, si mobilitarono in massa per far sgomberare immediatamente gli occupanti abusivi.

Oramai risulta evidente che, soprattutto nel V Municipio, nonostante l’incessante impegno dei Carabinieri e delle Forze di Polizia, esiste un serio problema di sicurezza. Chiediamo alle Istituzioni di attivarsi ai massimi livelli per potenziare gli organici delle Forze dell’Ordine, soprattutto con finalità preventive e di intelligence, e di convocare immediatamente il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. E sarebbe un ottimo segnale per i cittadini convocare il Comitato proprio a Centocelle!”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, già vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

