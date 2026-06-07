Centocelle, folle inseguimento nella notte: intercettato scooter rubato, un arresto

Una fuga disperata e spericolata nel cuore della notte, un dedalo di strade della periferia est trasformato in un circuito ad alta velocità e gli automobilisti di ritorno dal fine settimana costretti a inchiodare di colpo per evitare un tragico impatto frontale.

Attimi di panico puro si sono vissuti a Centocelle, dove un banale controllo stradale di routine si è trasformato in un inseguimento da film poliziesco tra le gazzelle della Polizia di Stato e uno scooter con a bordo due malviventi.

La folle corsa si è conclusa con il fermo di uno dei fuggitivi, mentre il complice è riuscito per ora a sparire nel buio.

L’allarme è scattato poco prima delle 3 del mattino. Una pattuglia delle volanti, durante il quotidiano monitoraggio del territorio, ha intercettato un motociclo di grossa cilindrata con due persone a bordo.

A insospettire gli agenti sono state alcune manovre repentine e nervose del conducente non appena l’auto con i lampeggianti ha svoltato l’angolo.

Il brivido contromano in via di Tor de’ Schiavi

Alla vista della paletta alzata e all’intimazione dell’alt, il guidatore ha risposto scaricando tutta la potenza del motore: ha accelerato di colpo, scartando di lato e dando il via a una scia di manovre ad altissimo rischio tra via Casilina e le arterie interne di Centocelle.

I poliziotti si sono messi subito all’inseguimento, tallonando il mezzo a sirene spiegate ma mantenendo la distanza di sicurezza per evitare di travolgere i pedoni e le altre vetture in transito.

Il picco di massima tensione è stato toccato nei pressi di via di Tor de’ Schiavi. Per tentare il tutto per tutto e seminare la volante, lo scooter ha invaso la carreggiata opposta, percorrendo diversi metri contromano a folle velocità.

Solo la prontezza di riflessi di alcuni automobilisti, che hanno sterzato bruscamente verso i marciapiedi o inchiodato a ruote fumanti, ha evitato lo scontro frontale con il motociclo.

Lo scooter abbandonato in via Trincheri e la caccia al complice

La corsa del mezzo a due ruote è terminata bruscamente in via Romolo Trincheri. Sentendosi braccati e impossibilitati a proseguire in sella, i due complici hanno inchiodato al centro della strada, hanno lasciato cadere il mezzo sull’asfalto e hanno tentato la carta della fuga a piedi, dividendosi nel dedalo di vialetti e palazzine del quartiere.

Uno dei due è riuscito a sfruttare l’oscurità e a far perdere le proprie tracce scavalcando una recinzione. La fuga del secondo uomo si è invece fermata dopo poche decine di metri: i poliziotti lo hanno inseguito, placcato e immobilizzato non senza fatica. Accompagnato in questura, l’uomo — un italiano di 44 anni con precedenti — è stato identificato.

I successivi controlli sul telaio dello scooter hanno svelato il motivo di tanta foga: il mezzo è risultato rubato pochi giorni fa.

Per il 44enne sono scattate le accuse di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli investigatori del commissariato di zona hanno già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza di via Trincheri per identificare il complice rimasto a piede libero.

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