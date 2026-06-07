Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
Municipi: , | Quartiere:

Centocelle, folle inseguimento nella notte: intercettato scooter rubato, un arresto

Automobilisti costretti a sterzare per evitare il frontale. I due ladri abbandonano il mezzo in via Trincheri e fuggono a piedi: preso un 44enne, caccia al complice

Redazione - 7 Giugno 2026

Una fuga disperata e spericolata nel cuore della notte, un dedalo di strade della periferia est trasformato in un circuito ad alta velocità e gli automobilisti di ritorno dal fine settimana costretti a inchiodare di colpo per evitare un tragico impatto frontale.

Attimi di panico puro si sono vissuti a Centocelle, dove un banale controllo stradale di routine si è trasformato in un inseguimento da film poliziesco tra le gazzelle della Polizia di Stato e uno scooter con a bordo due malviventi.

La folle corsa si è conclusa con il fermo di uno dei fuggitivi, mentre il complice è riuscito per ora a sparire nel buio.

L’allarme è scattato poco prima delle 3 del mattino. Una pattuglia delle volanti, durante il quotidiano monitoraggio del territorio, ha intercettato un motociclo di grossa cilindrata con due persone a bordo.

A insospettire gli agenti sono state alcune manovre repentine e nervose del conducente non appena l’auto con i lampeggianti ha svoltato l’angolo.

Foto Facebook

Il brivido contromano in via di Tor de’ Schiavi

Alla vista della paletta alzata e all’intimazione dell’alt, il guidatore ha risposto scaricando tutta la potenza del motore: ha accelerato di colpo, scartando di lato e dando il via a una scia di manovre ad altissimo rischio tra via Casilina e le arterie interne di Centocelle.

I poliziotti si sono messi subito all’inseguimento, tallonando il mezzo a sirene spiegate ma mantenendo la distanza di sicurezza per evitare di travolgere i pedoni e le altre vetture in transito.

Il picco di massima tensione è stato toccato nei pressi di via di Tor de’ Schiavi. Per tentare il tutto per tutto e seminare la volante, lo scooter ha invaso la carreggiata opposta, percorrendo diversi metri contromano a folle velocità.

Solo la prontezza di riflessi di alcuni automobilisti, che hanno sterzato bruscamente verso i marciapiedi o inchiodato a ruote fumanti, ha evitato lo scontro frontale con il motociclo.

Lo scooter abbandonato in via Trincheri e la caccia al complice

La corsa del mezzo a due ruote è terminata bruscamente in via Romolo Trincheri. Sentendosi braccati e impossibilitati a proseguire in sella, i due complici hanno inchiodato al centro della strada, hanno lasciato cadere il mezzo sull’asfalto e hanno tentato la carta della fuga a piedi, dividendosi nel dedalo di vialetti e palazzine del quartiere.

Uno dei due è riuscito a sfruttare l’oscurità e a far perdere le proprie tracce scavalcando una recinzione. La fuga del secondo uomo si è invece fermata dopo poche decine di metri: i poliziotti lo hanno inseguito, placcato e immobilizzato non senza fatica. Accompagnato in questura, l’uomo — un italiano di 44 anni con precedenti — è stato identificato.

I successivi controlli sul telaio dello scooter hanno svelato il motivo di tanta foga: il mezzo è risultato rubato pochi giorni fa.

Per il 44enne sono scattate le accuse di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli investigatori del commissariato di zona hanno già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza di via Trincheri per identificare il complice rimasto a piede libero.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati