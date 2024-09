Centocelle ha salutato Fanchino di Hangar Store

Il 7 settembre 2024 si sono tenuti i funerali di Franco (Francesco) Bertolino presso la chiesa di San Felice da Cantalice.

Franco era molto conosciuto a Centocelle per essere stato il proprietario del negozio Hangar Store di via dei Platani, premiato lo scorso anno come attività storica (dal 1981) del V municipio.

Le testimonianze

Grande franchino, 40 anni di attività gestita con amore e professionalità un’istituzione per il quartiere punto di incontro di tanti ragazzi degli anni 80 ormai sessantenni. L’unica grande consolazione che la sua attività è stata lasciata a Edoardo un ragazzo capace, innovativo, cordiale, sicuramente Franchino ha fatto un bel lavoro un abbraccio grande a tutta la famiglia e in bocca al lupo per Edoardo comunque per noi vecchi amici e clienti rimarrà sempre il negozio di Franchino di hangar store – Fabio P.

Franchino di Hangar Store Roma un’istituzione nel quartiere, un esempio da seguire sia come uomo che come commerciante, la sua gentilezza e sensibilità hanno fatto in modo di riunire tantissime persone per il suo saluto alla vita terrena. Franchino uno di noi ovunque sarai proteggi – Santina P.

La moglie ha detto in un momento di dolore “come farò senza un uomo cosi delicato onesto e gentile?” Tutte cose vere. Una persona di grande valore – Stefano S.

Salutarti è stato un dolore fortissimo e cantare tutti insieme per te la canzone di Arisa è stato meraviglioso come meravigliosa è stata la tua amata Marilena e i tuoi Edoardo e Francesca.

Come ha detto Marilena in Chiesa sei con noi oggi, domani sempre perché le belle persone continuano a vivere nel cuore di chi le ha amate e di chi ha amato. Ciao Franco, fai buon viaggio – Lorena V.

Riposa in pace grande Franchino… Ho ancora i texani El Charro modello Oklahoma comprati da te – Fabrizio A.

