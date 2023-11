Premiate le attività storiche del V Municipio

Mercoledì 15 novembre 2023 alle ore 14 presso la sala Consiliare municipale in via Giorgio Perlasca 39, si è tenuta l’attesa Cerimonia di Premiazione delle Attività storiche del V Municipio, con la partecipazione del Presidente del V Municipio Mauro Caliste, dell’assessore municipale al commercio e sport Marco Ricci, del presidente di Confcommercio Roma Romolo Guasco, delle presidenti di Rete Imprese Castani Monica Paba e della presidente Rete Imprese Torpignattara Paola Signorini.

Il nostro giornale ha partecipato a questo “giusto e doveroso riconoscimento per le ditte e imprese più longeve del territorio” come giustamente affermato l’amica Monica Paba, presidente della Rete Imprese Castani che è stata animatrice e organizzatrice dinamica ed instancabile di un evento, in collaborazione con Confcommercio e Municipio V che ha dello straordinario.

Infatti scovare tutte le imprese degne di essere omaggiate nel V Municipio per la loro longeva attività, non è stata una passeggiata ed ha richiesto un notevole e gravoso impegno.

Ma è un dato di fatto che arricchirà il racconto di una storia minore rispetto a quella con la “S” maiuscola, ma comunque degna di essere ricordata (e secondo noi studiata) ma che ha permesso alle nostre comunità e ai nostri quartieri di avere una spina dorsale indispensabile sia dal punto di vista commerciale, artigianale imprenditoriale e di coadiuvare allo sviluppo della vita sociale e culturale in zone che altrimenti non lo avrebbero avuto con la ricchezza e vitalità che noi oggi possiamo riconoscere.

L’augurio è ora e per l’avvenire che non si tratti di una iniziativa “una tantum”, ma dell’inizio di una maggiore attenzione su attività che svolgono un ruolo sociale non sempre riconosciuto dalle istituzioni e che però la triste esperienza del Covid ha reso ampiamente visibile (basti immaginare cosa sarebbe accaduto nei nostri quartieri senza l’esistenza di una vasta e tenace rete di imprenditori locali).

Sul commercio e l’imprenditoria locale, soprattutto in quello che attualmente è il V Municipio (ma ho trattato attraverso uno specifico libro anche la storia dell’imprenditoria locale a Colli Aniene nel IV Municipio), ho scritto due libri, il più recente nel 2019 insieme con Andrea Martire (qui una scheda: https://poetidelparco.it/centocelle-levoluzione…/ e in precedenza insieme con Maria Giovanna Tarullo nel 2013 https://poetidelparco.it/storie-del-commercio-e…/).

Dal 1987 ho scritto e ospitato su Abitare A articoli e interviste su commercianti, artigiani, imprenditori, in particolare di Roma est, perché rappresentano una parte importante del nostro territorio, perché per me e il mio giornale sono stati fonte di preziosi insegnamenti ed anche perché molti di loro hanno contribuito con le loro pubblicità a realizzare un giornale indipendente. E di questo la redazione ed io siamo per sempre grati.

La stessa gratitudine è quella che ci spinge a documentare la storia di queste aziende, a partire dalla documentazione fotografica (dando un volto a questi personaggi della storia locale) e questa volta l’amico fotoreporter Aldo Zaino si è superato fotografando passo passo, personaggio per personaggio, tutti o quasi i numerosi imprenditori premiati del V Municipio che hanno avuto un riconoscimento delle loro attività.

Ed inoltre i nomi delle imprese premiate (nella premiazione sono state suddivise in tre fasce di longevità: oltre i 70 anni, oltre i 50 e meno di 50 anni, ma con più di venti), la loro suddivisione per quartiere e l’indicazione del loro indirizzo e l’anno di nascita sono ora presenti in fondo a questo articolo.

E quindi Il reportage di Zaino e il nostro elenco intendono contribuire a conferire il giusto merito ad attività che sono state e continuano ad essere il cuore pulsante del V Municipio, nonostante le vicissitudini di cui è stato oggetto l’imprenditoria locale troppo spesso ignorata dalle istituzioni e da politiche commerciali molto discutibili e che hanno recato spesso danno ai negozi di vicinato dei nostri quartieri, come da noi spesso documentato.

“Tra passato e presente”: era il titolo dell’evento, noi aggiungeremmo anche la parola “futuro” che auguriamo meno tribolato. Certa è la volontà di durare ancora a lungo che abbiamo letto negli occhi commossi di più di un imprenditore premiato dei nostri quartieri: Centocelle, Pigneto, Collatino, Centocelle, Alessandrino, Torpignattara, Prenestino, Collatino, La Rustica, Tor Sapienza, Tor Tre Teste

“Da sempre la nostra amministrazione”, ha spiegato a RomaToday il presidente del V municipio, Mauro Caliste, “ha messo al centro il commercio. Le attività che caratterizzano il territorio sono la spina dorsale della nostra economia e rappresentano più di ogni cosa le nostre comunità, costruendo quel legame tra passato e futuro. Ne abbiamo avuto prova nel periodo della Pandemia ed anche durante questa crisi rappresentano un baluardo fondamentale anche per i tanti posti di lavoro che vengono garantiti”. L’assessore al commercio e sport Marco Ricci: “È una iniziativa importante abbiamo voluto premiare anche per quest’anno il lavoro di centinaia di attività che nonostante la crisi economica le chiusure dovute alla pandemia ancora oggi danno lavoro a tante famiglie e sono diventati negli anni punti di riferimento dei cittadini non solo per i servizi economici che prestano ma anche per le iniziative sociali che tramite le reti impresa mettono in campo per la valorizzazione dei nostri quartieri”.

La presidente della Rete d’Imprese Castani Monica Paba, nel ringraziare Il V Municipio e la Confcommercio che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, da parte sua si augura che, passato l’evento, si continui ad occuparsi dei problemi dell’imprenditoria locale con una maggiore e più continua attenzione.

L’elenco delle ditte premiate

(tra parentesi l’anno di nascita delle ditte)

Collatino

D’Antoni pasticceria via Dino Penazzato 83/h (1974)

Tecnocasa di Marina Barzetti via Collatina 63a (1991)

La Violetta via Collatina (1966)

Chiappini e Salza Sport via Collatina 44 (1968)

Cherubini via Collatina 55 (1966)

L’Arte della bomboniera via Collatina 100 (1985)

Cartaria Collatina via Collatina 69h (1969)

Arredo Bagno via Collatina 277 (1930)

Giardinaggio via Collatina 241b (1987)

Macelleria Cucchi via Collatina 47/51 (1967)

Nettuno club piscina piazza Vincenzo Mangano 12

Arredamenti Buzzanca via Collatina 87/89 (1976)

Tabaccheria Sgarra via Collatina 63 b (1960)

Telefonia Collatina via Collatina 78/80 (1969)

Anna Arreda via Collatina 96 (1974)

Ottica Flash via Collatina 72/74 (1971)

Centocelle

Case Roma via Filippo Parlatore 40 (1994)

Symbol via dei Castani 121 (1984)

La Fonte di lunga vita piazza delle Conifere 5/7/b (1990)

Pasticceria Cristiani via dei Platani (1958)

Veterinaria Di Tosto via Tor de’ Schiavi 151 (1988)

Maros calzature via dei Platani 76a b c (1984)

Hangar Store via dei Platani 60 (1981)

Impronte calzature via dei Castani 1 (1959)

Pelletteria di Rino Bartolomeo via delle Acacie 41b (1989)

Ottica Roberto piazza Teofrasto 16-17 (1998)

Iori Gioielli piazza dei Mirti 18 (1964)

Gioielleria Fortunato via delle Robinie 75 (1954)

Panificio Rossetti via degli Olivi 45/A (1961)

Teroidraulica Lauri via degli Olivi 45/a 45b (1993)

Tecnocasa via dei Castani 248 (1989)

Di Santo piazza dei Mirti 23 (1954)

A&G parucchiere estetica piazza dei Gerani 13/14 (1962)

Cose da Bagno & Cucine piazza dei Gerani 4/8 (1985)

Studio d’arte Candeloro via Tor de’ Schiavi 151 d7e (1968)

Sport Incontro via dei Castani 35/37 (1981)

Orodue via dei Castani 76/141(1980)

Kermesse via dei Castani 68A (1997)

Ottica di Centocelle via dei Castani 86-86a (1951)

El Deseo via dei Castani 23 (1985)

L’Arte perfetta via dei Faggi 135/a (1978)

Ottica Belfiore via dei Platani 111 (1986)

Tintoria via delle Robinie 41 (1976)

Termoidraulica f.lli Calcaterra via dei Glicini 75 b/c (1987)

L’Amicone cucina di quartiere via Tor de’ Schiavi 117 (1983)

L’Angolo romano via delle Giunchiglie 55 (1996)

Mondo uomo via degli Aceri 75 c (1986)

Serani motorsport piazza degli Ontani 14b (1969)

Torrefazione enoteca Di Biagio via dei Castani 252 (1979)

Bar Robinie via delle Robinie 60 c (1988)

Alimentari Chilelli via dei Platani (1959)

Autoscuola Delta via delle Robinie 80 b (1974)

Farmacia Marchetti piazza dei Mirti 18 (1937)

il barbiere e glamour via dei Narcisi 17 (1975)

Di Mario oreficeria via dei Castani 125 (1946)

Le pizzette di Giustina viale della Primavera 221 (1986)

Il Mondo dell’Arte via dei Castani 193 (1974)

Tabaccheria 1371 via Filippo Parlatore 17 (1988)

Japan Moto Line via Filippo Parlatore 13/15 (1970)

Pizzeria Bianchini Enrico via Filippo Parlatore 13/15

Minnetti ?via dei Castani 232 (1958)

Libreria Arethusa viale della Primavera (1967)

Devozione via dei Castani 59/63 (1989)

Il dono degli gnomi via dei Gelsi 19 E (1984)

Masfer di Martino Sandro via Filippo Parlatore 42 (1969)

Baccalà e stoccafisso via Bresadola 30 (1973)

Barbiere via dei Gelsi 85 (1955)

Edicola Galli Oberdan piazza dei Mirti (1936)

F.lli Marinelli via dei Noci 38/42 (1958)

Specchi e cornici via delle Orchidee 18/20 (1990)

I tre porcellini via delle Robinie 54 (1986)

Chiosco Bar piazza dei Mirti (1987)

Farmacia Pelagalli via dei Pioppi 5/c (1967)

Book Service via dei Castani / San Felice (1997)

Chiosco Fiori via dei Castani 128 (1976)

Sotto sotto via dei Castani 159 (1986)

Verde mela via dei Castani 155 (1975)

Regina via dei Castani 74 (1985)

Oreficeria Belli via dei Castani 147b (1957)

Mamma pizza via dei Castani 72 (1979)

Grido via dei Castani 68d (1982)

Oasi della Frutta via dei Platani 147 (1952)

Taffera 1958 via dei Platani 13/13a (1958)

Taffera medaglie via dei Platani 15/15a (1977)

Pasticceria f.lli Remia via dei Frassini 25 (1979)

Materassi Puopolo via dei Platani (1978)

Daily America via dei Gerani 28/32 (1979)

Dorian’s via dei Castani 45 (1955)

Onoranze funebri Fabozzi via dei Faggi (1940)

Libreria Lauri via dei Faggi 64 (1977)

Merceria Frustacivia Tor de’ Schiavi 161 (1964)

Panificio Bruni via delle Palme 71 g (1981)

La Peonia via delle Giunchiglie 45 (1982)

Pasticceria Dolciland via dei Platani 17 (1991)

Ciaralli viale Palmiro Togliatti 913 (1975)

Macelleria Lucarelli via degli Aceri 73 (1950)

De Caro abbigliamento via dei Pioppi 8b (1952)

D’Epifanio via dei Glicini 51 (1950)

Rosticceria di Georges Ghassan piazza dei gerani 13/14

Tappezzeria via dei Gelsi 19f (1966)

Cornici di Fabrizio Fraboni via Vincenzo Cesati 45 (1950)

Falegnameria di Mario Gallo via dei Gelsi 23 e/f (1967)

Termoidraulica Lauri via dei lauri 95/97 (1958)

Ferramenta Dolci via Tor de’ Schiavi 30 (1955)

Hanamy beauty via dei castani 277 (1964)

Piscina Salvetti via delle Robinie 1B (1980)

Moauro officina via dei Platani 17 (1982)

D’Onofrio officina via dei Platani 100 (1993)

Bar Tazza d’oro via delle Robinie 196 (1954)

Uccelleria via dei Frassini 25 (1971)

Ventura calzature via dei Castani 143-145 (1978)

L’Arte della caffetteria via delle Gardenie 23 (1956)

Tipomart tipografia via delle Ninfee 21 a/b (1995)

Clinica Guarnieri via Tor de’Schiavi (1938)

Profumeria Pugliani via Castani 239 (1980)

Centro Mobili Zavaglia viale P. Togliatti 586 (1994)

Chiosco dei fiori via dei Castani 1 (1994)

Noccioline tostate e dolciumi via dei Castani 66d (1994)

Gordiani

Gran Caffè Partenope viale Partenope 72 (1961)

Forno mio pane via Marcianise 14/18 (1965)

Tintoria Spazianelli Giuliana via Marcianise 20 (1965)

Cartoleria La Partenope via Monteforte Irpino 26 (1967)

Autoficina Roberto Nardi viale Partenope 102 (1969)

DM auto via Marcianise 19 (1969)

Garage Pilù viale Partenope 16 (1971)

Azienda Agricola pollame e uova viale Partenope 20 (1971)

Tabaccheria viale Partenope 36 (1977)

Calzature Tiberi viale Partenope 71 (1979)

Pelletteria Di Ceglie viale Partenope 52 (1983)

Merceria Nadia via Marcinise 8 (1988)

Ottica Esserre viale partenope 112 (1993)

Farmacia d.ssa Annetta viale Partenope 96 (1995)

Centro Carni via Aquilonia 13 (1960)

Rosticceria Venezia Giulia viale Venezia Giulia 127 (1964)

Minimarket.flli Amicone viale Partenope 94 (1998)

Malatesta

Farmacia Sanasi Giussano via Alberto da Giussano 42 (1922)

Fabbro via Filippo Scolari 57 (1986)

Il Giaciglio via Alberto da Giussano 20 (19889

Forno Mergè via Roberto Malatesta 314/318 (1978)

Corsetti piazza Roberto Malatesta 21 (1973)

La Macelleria Poker via Roberto Malatesta 21/23 (1990)

La Cornice via San Piero Bastelica 16a (1989)

Balestra viaggi piazza Roberto Malatesta 16 (1994)

Pasta fresca via Roberto Malatesta 126/130 (1987)

Gioielleria Raimondi via Roberto Malatesta 102 (1987)

Roxy Bar via Roberto Malatesta 294 (1993)

Fotoclick 2001 piazza Roberto Malatesta 37 (1994)

Punto Letto effetto tenda via Roberto Malatesta 106 (1996)

Fantasia di fiori via Roberto Malatesta 7 (1994)

Piccola pausa Via Gattamelata 86/88 (1994)

Autoscuola Caesar via Gattamelata 65 (1994)

Autoscuola Dinamo piazza R. Malatesta 24/25 (1971)

Asd Master fitness and comba via Lanzone da Corte 13 (1986)

Cartolibreria giocattoli via Giacomo de Conti 31 (1967)

Polidori caffè dal 1963 piazza R. Malatesta 44 (1963)

La mia libreria via R. Malatesta 85 (1998)

Farmacia Tupputi via R. Malatesta 35 (1980)

Bar Canasta via Prenestina 144b (1960)

Ristorante Il Gabbiano via A. Da Giussano 75/81 (1985)

Bar pizzeria dello sport via A. Da Giussano 23/25 (1940)

Ricevitoria lotto 33 via Prenestina 174c (1930)

Vanian via R. Malatesta 344 (1960)

Ottica De Vecchi via Acqua Bullicante 222 (1977

Bisozio calzature via Acqua Bullicante 347 (1963)

Oro è pescatori via Acqua Bullicante 361 (1965)

Poliambulatorio Tempesta via Antonio Tempesta 12 (1982)

Semaforo Rosso via R. Malatesta 50/52 (1962)

Osteria Qui se magna via del Pigneto 307a (1982)

Ristorante L’Aquila d’oro via L’Aquila 24 (1991)

Garage Liberati via Guglielmo Albimonte 10 (1970)

Autorimessa Fabrizio via Ruggero d’Altavilla (1995)

Gioielleria Duerre via Acqua Bullicante 427 (1962)

Bar gelateria Pezzotti via Acqua Bullicante 321 (1974)

Magic Sound via Acqua Bullicante 202 (1990)

Borrini shoes via R. Malatesta 247 (1996)

Tintoria Audax via A, Antonini 7 (1962)

La Teglia via Gabrino Fondulo 119 (1993)

Mondo pizza via Acqua Bullicante 231 (1966)

Little market via Antonio Raimondi 80

Semplicemente Noi Patrizia e Franco via Ruggero d’Altavilla 33 (1990)

Pitti bar via Erasmo Gattamelata 87 (1994)

Alessandrino

Milleocchiali viale alessandrino 300 (1968)

D’Aquino di Raniero Arcangeli Viale Alessandrino 333 (1963)

Fotottica Pernazza viale Alessandrino 159 (1954)

Taverna Alessandrina viale Alessandrino 435 (1995)

Pasticceria gelateria Antica Sicilia viale Alessandrino 169 (1966)

Roxy Bar viale Alessandrino 313 (1983)

Profumeria Sa.ma viale Alessandrino 442 (1983)

Cartolibreria Valente sas Via del Campo 44 (1966)

Cutini mobili via Luca Ghini 85 (1975)

Cesercom srl via G.B. Del Ponte 3a (1989)

Savina abbigliamento viale Alessandrino 327 (1964)

Casa dell’Esca viale Alessandrino 351 (1960)

Tor Sapienza

RTC bomboniere e regali via di Tor Sapienza 9/c (1980)

Ricambi e lavatrici via degli Armenti 65 (1984)

Walcor via di Tor Sapienza 35abc (1991)

Allianz agenzia via A. Cecioni 30/32 (1982)

Alimentari di Marco Giordani via degli Armenti 63 (1996)

Autoscuola via di Tor Cervara 320/a (1996)

Farmacia Marchetti via di Tor Sapienza 20 (1982)

Arte Flora via di Tor Sapienza 20 (1982)

Fotografia via di Tor Cervara 331 (1993)

Frutta e verdura via degli Armenti 63b (1954)

Gioielleria orologeria via di Tor Sapienza 4/c (1960)

Gioielleria di Mauro Pini piazza Cesare De Cupis (1950)

Idraulica via di Tor Sapienza 45 (1950)

Macelleria via di Tor Sapienza 80 (1994)

Ottica 3b via di Tor Sapienza 80c (1994)

Telefonia accessori via di Tor Sapienza 76/b (1994)

Mancini immobiliare via di Tor Sapienza 64 (1995)

Globottica via di Tor Sapienza 46 (1967)

Materassi Ricci via di Tor Sapienza 44a (1970)

Ferramenta di Lorenzo Tempesta via di Tor Sapienza 69 (1979)

Barbiere via degli Armenti 73b (1956)

Tabaccheria Giulietta via di Tor Sapienza (1957)

Ferramenta Italian Style via Collatina 277 (1973)a

MI.VA Bistrò via Tor Cervara 323 (1998)

La Profumeria di Brenci Daniela via A. Cecioni 23 (1973)

Caffetteria Tre Venezie via di Tor Sapienza 68 (1994)

Calzature via di Tor Cervara 322 (1963)

Gioielleria Sabbatini via di Tor Sapienza 23b (1964)

Onoranze Funebri Moretti via di Tor Sapienza 24 (1974)

Eurostylo forniture per uffici via Collatina 259 (1994)

Prenestina

La sposa di Maria Pia via Prenestina 687 A (1988)

Infanzia Elegante viale della Serenissima 26 (1962)

Bimbi Felici via Prenestina 429 (1962)

La Rustica

Pizzeria Coccobello via della Rustica 178 (1977)

Emporio Largo Augusto Corelli (1952)

La Fattoria di Luciano e Walter via Dameta 4 (1990)

Autofficina Damata e figli via Dameta 50 (1967)

Fabbrica sedie Flomar via Bisegna 6 (1981)

Colle Fiorito via Filiberto Petiti 1 (1945)

Punto video via della Rustica 190 (1990)

Tor Tre Teste

Timar 2000 Sas via Roberto Lepetit 75 (1990)

Laboratorio Analisi Lepetit via Davide Campari 34 (1995)

Ottica f.lli Poma via Angelo Viscogliosi 34

Agenzia tecnico immobiliare di Giuliano e Federico D’Alesio via Giuseppe Candiani 71-73 (1986)

Torpignattara

Napoleoni motoforniture via F. Baracca 34 (1938)

Ristorante dal Ragioniere via Gerardo Mercatore 7 (1932)

Tabaccheria Simonetti via di Tor Pignattare 31 (1988)

Tulli Elettronica srl via Francesco Baracca 74/76 (1964)

ID Computer via Casilina 434 (1992)

Pasticceria Signorini via di Tor Pignattara 16 (1929)

Ferramenta Giovannetti Luciano via Amedeo Cencelli 18 (1972)

Gelateria f.lli Vecchio via di Torpignattara 13a (1980)

Erboristeria Il Profumo della Natura via Ciro da Urbino 9 (1980)

CIM abbigliamento via Casilina (1983)

Bar Fiorucci via Ciro da Urbino 37 (1969)

Ottica Meloni via di Torpignattara 51 (1928)

Pasticceria Grossi via Giuseppe Cardinali 26 (1995)

Ottica Lotito via Francesco Laparelli 80 (1960)

Gioielleria Vitale via di Torpignattara 40 (1977)

Tic tac via di Torpignattara 79 (1993)

Magi abbigliamento via di Torpignattara 11 (1973)

Pelletteria Vanda via di Torpignattara 13a (1968)

Gran Caffè Hawai via di Torpignattara 43 (1988)