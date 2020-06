Centocelle: incendio in palestra in via Valmontone

Alle 3.20 di questa notte incendio all’interno di una palestra di 700 metri quadrati in via Valmontone 26, a Centocelle.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia e la Polizia Scientifica. Secondo

quanto si apprende, il rogo potrebbe essere doloso.

Nei mesi scorsi sempre in zona Centocelle erano stati dati alle fiamme altri locali, tra cui il “Pecora Elettrica”, caffetteria e Libreria di via dei Ginepri. Anche in quel caso si trattava di un gesto doloso.