Centocelle melting pot alla biblioteca Quarticciolo

Intervengono gli autori: Andrea Martire, Valerio Magi, David Kieran Magill.

L’associazione CentRocelle, in occasione del centenario del quartiere, ha voluto raccogliere le Storie di Centocelle, narrare i protagonisti silenziosi, quelli venuti da lontano.

Il racconto di 21 persone nate altrove ma che hanno scelto di insediarsi proprio a Centocelle. La storia del mondo, il mondo in una storia. Occasione per ascoltare la voce di chi di solito non viene interpellato, per capirne di più su di “noi” e su di “loro”, il tentativo di comprendere connessioni e di concentrarsi su ciò che davvero importa, le persone.