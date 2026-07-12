Centocelle, scippa una donna appena scesa dall’autobus: bloccato dai passanti e arrestato

Ha atteso che le porte del mezzo pubblico si aprissero e che la folla dei passeggeri si diradasse per puntare la sua preda, una donna sola appena scesa dal bus. Ma il piano di un rapinatore solitario è andato in fumo nel giro di pochissimi minuti grazie al coraggio e alla prontezza di riflessi di alcuni passanti.

È accaduto venerdì 10 luglio in piazza dei Gerani, nel cuore del quartiere Centocelle, teatro dell’ennesimo episodio di criminalità stradale sventato dalla solidarietà dei cittadini.

L’aggressore, un trentenne italiano, si è avventato contro la vittima non appena la donna ha messo i piedi sul marciapiedi della piazza.

Con una mossa fulminea le ha strappato dal collo la catenina d’oro, per poi scagliarsi sulla borsa nel tentativo di sottrargliela con la forza.

La reazione della vittima e la catena di solidarietà

La passeggera non si è persa d’animo: ha stretto a sé la borsa per difenderla dallo scippo e ha iniziato a urlare con quanto fiato aveva in corpo, chiedendo disperatamente aiuto.

Le grida hanno rotto il brusio della piazza, attirando immediatamente l’attenzione delle molte persone presenti nei pressi della fermata.

La risposta dei testimoni è stata immediata:

Il soccorso: Un gruppo di cittadini si è precipitato verso la donna per proteggerla dall’aggressione e sincerarsi delle sue condizioni di salute.

L’inseguimento: Altri passanti si sono messi sulle tracce del trentenne, che nel frattempo aveva mollato la presa sulla borsa e stava tentando di fuggire a piedi tra le vie limitrofe. I residenti lo hanno inseguito, circondato e bloccato in sicurezza, impedendogli qualsiasi via di fuga.

L’arresto e la scoperta dei domiciliari

Pochi istanti dopo, allertati dalle chiamate al numero unico di emergenza, sul posto sono arrivati a sirene spiegate gli agenti di Polizia. I poliziotti hanno preso in consegna il trentenne, facendogli scattare le manette ai polsi con l’accusa di tentata rapina.

Dai successivi controlli in banca dati è emerso un dettaglio ancora più grave: l’uomo, con una lunga lista di precedenti alle spalle, al momento del colpo era ufficialmente sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari, che ha violato per andare a cacciare sulla pubblica via.

La vittima, fortemente scossa e spaventata ma senza gravi ferite visibili, è stata subito assistita sul posto dal personale sanitario del 118. La collana che le era stata strappata è stata recuperata dagli agenti e riconsegnata alla legittima proprietaria.

Il trentenne è stato trasferito in cella di sicurezza in attesa del processo per direttissima, mentre gli investigatori proseguono gli accertamenti per definire l’esatta dinamica dei fatti.

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