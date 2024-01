Centocelle: Sorpreso a scavalcare muro sede V Municipio, denunciato

Acciuffato da una pattuglia dei carabinieri di Centocelle un malvivente di origine italiana, sorpreso in piena notte scorsa a forzare la serratura di una delle porte d’ingresso della sede del V Municipio. I carabinieri una volta bloccato l’uomo lo hanno perquisito trovandolo in possesso di alcuni attrezzi da scasso. Non è chiaro al momento se il suo intento fosse quello di commettere un furto all’interno dell’edificio istituzionale. L’uomo è stato quindi denunciato.

Condividi su: Facebook Whatsapp Twitter Email