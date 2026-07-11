Centri commerciali storici e piazze d’arte blindati: fermata la banda dei borseggiatori dei turisti

Un assalto continuo ai danni di visitatori stranieri, pianificato nei luoghi simbolo del turismo d’élite romano e stroncato da un maxidispositivo di controllo del territorio.

I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno fatto scattare una vasta operazione anti-borseggio nelle aree calde del centro storico, mandando in fumo i piani di una rete di professionisti della destrezza.

Il bilancio del blitz, condotto con il supporto determinante di militari in abiti civili mescolati tra la folla, è di otto arresti in flagranza e una denuncia a piede libero.

Le attività sono state pianificate sulla scorta delle direttive strategiche tracciate dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, durante gli ultimi tavoli del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, focalizzati sul contrasto alla microcriminalità predatoria.

Il colpo fallito alla Galleria Sordi e il blitz a Piazza del Popolo

Le manette sono scattate nei punti nevralgici dello shopping e dell’arte. Il primo intervento ha avuto come teatro la cornice della Galleria Alberto Sordi, a via del Corso.

Qui gli investigatori del Nucleo Operativo hanno bloccato tre cittadini peruviani di 43, 25 e 61 anni, tutti senza fissa dimora e con lunghi curriculum di precedenti specifici.

La banda aveva appena sfilato con mossa fulminea il portafogli dalle tasche di un turista sloveno di 47 anni: il bottino è stato recuperato e riconsegnato in tempo reale alla vittima.

Poco più a nord, nella scenografica cornice di Piazza del Popolo, la stessa squadra in borghese ha teso la trappola a due ragazze rumene di 21 e 22 anni.

Le giovani borseggiatrici avevano preso di mira una pensionata lituana di 68 anni, ripulendola del portafogli prima di essere immobilizzate dalle divise.

Caccia agli zaini

Il raggio d’azione dei militari si è poi spostato tra i vicoli del Tridente e le piazze monumentali.

La mappa degli interventi anti-borseggio

Via Sant’Andrea delle Fratte: Arrestati un marocchino di 33 anni e un algerino di 28 anni. Avevano strappato lo zaino a un turista israeliano.

Piazza della Rotonda (Pantheon): In manette un cubano di 48 anni, sorpreso subito dopo aver scippato la borsa a una donna statunitense di 56 anni.

Piazza del Gesù: Denunciato un egiziano di 19 anni. Trovato con una catenina d’oro rubata e accusato di ricettazione.

Il bottino restituito: In tutti gli episodi di furto registrati durante la giornata, i Carabinieri sono riusciti a bloccare i ladri prima che potessero disfarsi della refurtiva o passarla a dei complici.

Documenti, carte di credito e contanti sono stati restituiti ai turisti, che hanno potuto riprendere le loro visite in città.

Tutti gli otto arrestati sono stati trasferiti nelle camere di sicurezza delle diverse caserme dell’Arma della Capitale.

Rimarranno a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del processo con rito direttissimo che si celebrerà nelle aule di piazzale Clodio.

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