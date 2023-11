Cercasi gatto smarrito in zona Colle Aurelio

Pubblichiamo l’appello di Monia arrivato in redazione.

«Cerchiamo disperatamente il nostro amato gatto Benito, razza Maine Coon, pelo lungo nero e una foltissima coda a pennacchio, smarrito il pomeriggio del 2 novembre (2023) in zona Colle Aurelio.

È un gatto molto socievole. Siamo disposti a una ricompensa di euro 800,00 a chi troverà Benito.

Se lo vedete contattatemi, oppure scattategli una fotografia e datemi la posizione. Accorrerò al più presto.

Per favore, controllate le vostre cantine, box, soffitte, locali chiusi, etc. Chiunque abbia notizie o se qualcuno ha saputo che è stato preso per sbaglio pensando sia un abbandono, oppure ancora sa di un suo investimento sulla strada, può contattare il numero di cellulare: 338-3502487.

Grazie di cuore, Monia e famiglia.»