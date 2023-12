Cerveteri: Con l’auto finiscono nel canale a bordo strada, gravi marito e moglie

Si sono ritrovati in un canale a bordo strada marito e moglie dopo aver perso il controllo della propria automobile.

L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 14:00 di oggi – venerdì 29 dicembre 2023 – nei pressi di Cerveteri, in provincia di Roma.

Sono stati i vigili del fuoco a intervenire con la squadra 26A all’altezza del chilometro 54 della strada statale 1 Aurelia, direzione Civitavecchia.

I caschi rossi hanno lavorato in sinergia con il personale sanitario del 118 per riportare su piano stradale i due feriti, sbalzati nel canale di scolo.Una volta affidati ai sanitari, i pompieri hanno messo in sicurezza la vettura e l’area circostante.

I due coniugi sono stati trasportati entrambi in ospedale: la donna al civico di Civitavecchia e l’uomo elitrasportato al policlinico Gemelli di Roma.

Sul posto i carabinieri di Santa Severa e la polizia locale di Cerveteri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro.