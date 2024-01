Chiara Becchimanzi, Irene Volpe e Giulia Ananìa per “Boni come er pane” dar Ciriola al Pigneto

Lunedì 29 Gennaio 2024 alle ore 19.00 dar Ciriola (Via Pausania, 2/A – Pigneto) torna l’appuntamento mensile con “Boni come er pane”, la rassegna che celebra la bellezza della condivisione a Roma, ideata e diretta dalla cantautrice e poetessa Giulia Ananìa in collaborazione con Le Civico e dar Ciriola. Per la prima volta in tanti anni di edizioni, la serata della Roma popolare si svolgerà di Lunedì invece che Domenica per festeggiare anche l’11° compleanno della storica cirioleria del Pigneto.

La festa di compleanno (a ingresso libero!) regalerà al pubblico sorprese e romanità.

Ospite d’onore: Chiara Becchimanzi, regista, autrice, stand up comédienne. L’artista, fenomeno web e teatrale del momento, che sta riempiendo i teatri d’Italia con una satira travolgente e irresistibile, ci regalerà un estratto del suo ultimo spettacolo.

Altro ospite d’onore sarà la chef Irene Volpe, finalista di Masterchef Italia 10, che creerà una Ciriola gourmet. Irene Volpe “cucina le emozioni” e condurrá il pubblico in un morso e in un racconto sentimentale di sapori legati a Roma con la sua ciriola Veg. “Cucinare le emozioni” è il suo libro edito per Slowfood e sarà raccontato in musica.

Non mancheranno le interviste cantate di Giulia Ananìa alle due ospiti e le poesie e le ricette recitate da Michele Botrugno, attore e doppiatore resident della rassegna.

Inoltre, saranno proiettate sul muro antistante al locale foto e video dei tanti artisti che negli anni hanno partecipato alla rassegna “Boni come er pane”: Giorgio Tirabassi, Edoardo Pesce, Orchestraccia, Piotta, Saverio Raimondo, The Pills, Michela Andreozzi, Cinzia Leone, Carlotta Proietti, Violante Placido, Le Coliche per citarne solo alcuni.

A condire esteticamente l’evento, “BLAST!” di Antonella Sciarra e Chiara Anaclìo: la serie di artworks ironici e irriverenti che incendiano certezze, personaggi iconici e luoghi comuni.

Infine, sarà presentato un estratto live dal libro “L’Amore è un accollo canzoni e poesie – quasi – romantiche” di Giulia Ananìa e prefazione di Carlo Verdone.

La locandina della serata, che da sempre è disegnata ogni volta dagli illustratori più importanti della scena italiana, in occasione del compleanno di dar Ciriola, è stata realizzata da Daigorotto, illustratore e grafico romano, e rappresenta tutta la poesia di Roma Città aperta.

L’ingresso è libero per tutti gli amanti della musica e di Roma. L’evento si svolgerà sotto il motto “Più semo, meglio stamo” promettendo un’atmosfera di condivisione e gioia per brindare anche agli 11 anni della cirioleria del Pigneto.

INFO

Lunedì 29 Gennaio 19.00

dar Ciriola |Via Pausania, 2/A – Pigneto|

INGRESSO LIBERO

Ufficio stampa e Organizzazione

Le Civico

lecivico@gmail.com